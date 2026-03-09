おもちゃを追いかけてたくさん走り回った猫。その後の様子を見に行くと...？思いがけない休み方に親近感がわいたと共感を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回表示を突破し、「すごく疲れたようだ」「猫は楽じゃない⁇」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：おもちゃを追いかけて『走り回っていた猫』→疲れたのか、『部屋の隅』で…まさかの光景】

猫だって疲れます！

Xアカウント「hedgehog」に投稿されたのは、猫の『ミチ』ちゃん。

ミチちゃんは飼い主さんに羽根がついているおもちゃを振ってもらって、たくさん遊んでいたそう。何度も走り回りすぎて疲れた様子だったというミチちゃん。すると、予想外な体勢で休憩していたといいます。

なんとお尻をついて部屋の隅の壁にもたれかかり、後ろ足を前に投げ出しておっさん座りをしていたとのこと。さらに、左の前足を床につき、右の前足は気だるそうにお腹の上に乗せていたのだといいます。ミチちゃんのくつろぎ方は、まさに疲れた時の人間のようだったそう。

他の投稿では、キャットタワーの上で興味津々に羽根のおもちゃを見つめるミチちゃんが見られました。お気に入りのおもちゃだとテンションが上がるのでしょう。キャットタワーの頂上はベッド仕様なので、遊ぶのではなく休憩所にしようか飼い主さんも考え中だとのこと。きっとミチちゃんにとっておもちゃで遊ぶのはたまらなく楽しいのでしょうね。疲れはするけれども、遊ぶのが楽しすぎるミチちゃんなのでした。

人間のようなミチちゃんの姿に共感の嵐

疲れて休んでいるミチちゃんの姿を見た方たちから「ふぅ､､､って心の声が聞こえてきそう」「仕事から帰宅した時の私と一緒」などの声が寄せられていました。

ミチちゃんのあまりにも人間らしい休み方に、親近感がわいたXユーザーから高い関心が寄せられました。

Xアカウント「hedgehog」では、ミチちゃんの愛らしい姿がたくさん投稿されています。今日もたくさん遊んで、ミチちゃんらしくしっかりと休んでいることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「hedgehog」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。