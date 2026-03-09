【政官財スキャニング】#122

ニデック（上）在籍2年のソニーグループ出身・岸田光哉副社長を社長に起用した理由

官界通（以下＝官） ニデック（旧・日本電産）の永守重信・名誉会長（８１）が辞任したな。長年続いていた会計の不正処理の引責辞任の形だが、各種の自動機械に必要なモーター分野で日本を代表する企業を築いた創業者の退場としては、残念な形だな。

政界通（同＝政） 辞任を発表して即日辞めたのは、５日後の３月３日に公表された第三者委員会の調査報告書が「最も責めを負うべきは永守氏である、と言わざるを得ない」とすることを知って、先回りした印象だ。

財界通（同＝財） それは、永守氏の「これまで会社を引っ張ってきた私自身が潔く道を譲り、率先してその範を示すことこそが、最後にして最大の責務であると確信した」というコメントからだけでは、分からない。

官 破竹の勢いで企業買収を重ねていた２０年前の記事を見ると「すぐやる、必ずやる、出来るまでやる」が永守氏の経営哲学とある。日本も世界も経済成長が鈍化するなか、業績目標の達成に、その強い思いが不正への重圧となったということか。

■「ワンマン」と言える絶対的な存在

財 それだけではないだろう。「ワンマン」と言える絶対的な存在、長期政権、高齢のマイナス面が蓄積され、批判はもちろん嫌な話は耳に入らなかったのではないか。

官 「裸の王様」か？

財 残念ながら、そんな印象だ。経済界には、その警鐘が響いている。

政 高齢化による不適切な判断は、政界でも目に余る例がある。

財 高齢化は線引きが難しいが、トップ在任が３０年を超えたキヤノンの御手洗冨士夫会長兼社長（９０）は、長く一緒にきた番頭役がいて、大事なことはその意見を聞いているようで穴はあいていない。

官 絶対的な存在と言えるトヨタ自動車の豊田章男会長（６９）はどうだ？

財 高齢ではないが、耳に痛い話が届いているかは心配だ。

政 ニデックを優良会社に育てた永守氏の最終場面を見ると、そういう「名経営者」と言われる人たちには、後世の面々に「優良モデル」と言われるような身の退きどきがほしいね。

（構成=竜孝裕／ジャーナリスト）