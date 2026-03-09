【経済ニュースの核心】

りそなホールディングス（HD）は、傘下のりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の3銀行のトップを4月1日付で一斉に交代する。

りそな銀社長には同行の千田一弘常務執行役員（55）、埼玉りそな銀社長には同行の篠藤慎一専務執行役員（55）、関西みらい銀社長には同行の原藤省吾専務執行役員（54）が、それぞれ就く。

中核2行の交代は6年ぶり、関西みらい銀は3年ぶりとなる。なお、りそなHDの南昌宏社長（60）は続投する。

「4月から新中期計画（3年）がスタートするタイミングでの交代。3氏とも本命視されていたエースで、衆目の一致する人事だ」（りそなグループ関係者）という。

グループの中核となるりそな銀の千田氏は、岩手県出身。1994年、千葉大を卒業し、あさひ銀行（現りそな銀行）入行。「一貫して営業、審査畑を歩んだ、現場を知り尽くした男」（同）だ。

大谷翔平選手の出身地近くで育ち、自身も中学・高校、大学と野球に熱中したスポーツマンだ。直近は「営業改革プロジェクト」を率い、融資規定を顧客目線へ刷新した。

2日に本店（大阪市中央区）で行われた会見では、りそな銀も参画した大阪・関西万博について、「万博のレガシー（遺産）を持続的な成長につなげることがカギだ」とし、地元への思いを語った。りそな銀が約2兆円の公的資金の注入を受けて実質国有化された2003年の「りそなショック」の時期に大阪で勤務。当時、数多くのお客さまからの激励を今も大切にしているという。

埼玉りそな銀の篠藤氏は愛媛県出身。1994年に同志社大を卒業し、旧あさひ銀行に入行。企画やコンプライアンス（法令順守）など中枢を歩み、将来を嘱望されていた。2月27日に埼玉県庁での会見では「地域から最も必要とされ、選ばれ続ける道徳銀行として存在価値を一層高めていく」と抱負を語った。また地域金融業界の再編については「さまざまな地域で経営統合の動きが進むことは自然な流れ」としつつも「仮に統合が進んでいくにしても、地域や顧客にどのような価値を提供できるのかが問われるべきだ」と指摘した。

■ポスト南の行方に注目

関西みらい銀の原藤氏は福岡県出身で1995年京大卒、大和銀行（現りそな銀行）に入行した。企画部門が長く、2003年の「りそなショック」では、後にりそなホールディングス社長・会長となる東和浩氏の下で対応に奔走した。

東氏とは入行銀行こそ異なるが、同じ福岡県出身で、高校（鹿児島ラ・サール高校）も同窓の間柄だ。りそな再建に尽力した故・細谷英二会長の言葉「銀行の常識は世間の非常識」を心に刻むという。2月27日の会見では、「デジタルやリアルでお客さまとの接点を増やしていきたい」と抱負を語った。

この3銀行トップの交代とともに注目されるのは、続投が決まった南昌宏りそなHD社長の後継者選びだ。

「ポスト南の本命は、今回、りそなHDの副社長に昇格した伊佐真一郎（52）と岩舘伸樹（53）の2氏に絞られた格好だ」（関係者）という。IT・デジタル戦略に精通した伊佐氏、企画の本流を歩んだ岩舘氏。いずれに白羽の矢が立つか。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）