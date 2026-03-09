『キンパとおにぎり』第9話 大河＆リン、突然来日したリンの母親に交際がバレてしまう
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第9話が今夜放送。リン（カン・ヘウォン）の母親に交際がバレてしまう。
【写真】『キンパとおにぎり』第9話 管理栄養士を目指すことを決意した大河（赤楚衛二）
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
■第9話あらすじ
管理栄養士を目指すことを決意した大河（赤楚）は社会人枠の入学試験に挑む。挫折を乗り越え、夢を語る表情には自信がみなぎっていた。
リンも修了制作と並行して広告会社のコンペに挑み、仕事への手応えを感じ始める。
未来に希望を抱くふたりだったが、リンが母・ミエ（パン・ウンヒ）に日本での就職活動を伝えていないことを大河は気にかけていた。そして、またもや突然来日した母に、交際がバレてしまう。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
