東日本大震災から１１日で１５年の節目を迎える。２０１１年の震災時に陸前高田市でシンボルとなった「奇跡の一本松」だが、その後継樹が広がりを見せている。オリジナルの一本松は１２年に枯死（こし）したが、その一本松の種や接ぎ木から育てた「後継樹」が現在１６本存在し、今年からは後継樹からも種が取れる見込みだ。苗木ができれば、一本松にとっては「初孫」の誕生。震災を今に伝える一本松は生きていないものの、生きた「後継者たち」がその魂を受け継ぐ。（樋口 智城）

陸前高田市の高田松原津波復興祈念公園。奇跡の一本松は、まっすぐと天に向かって伸びていた。オリジナルの一本松は震災後の２０１２年に枯死し、いまの一本松は１３年に建設された、松の木材や合成樹脂などで作られたモニュメント。それでも復興の象徴として、力強い存在感は健在だった。傍らには２０２３年の植樹祭で天皇陛下が植えられた２メートルほどの後継樹。「親子」で陸前高田市の復興を見守っている。

「奇跡の一本松」は、津波を耐え、東日本大震災を生き残った伝説的樹木。陸前高田市に２キロにわたって約７万本あった松がほぼ全部なぎ倒されるなかでの奇跡でもあった。一方で「一本松の後継樹」は、心の支えだった一本松のＤＮＡを残すべく震災直後から地元で始められたプロジェクト。依頼を受けた住友林業で主に育成されたもので、現在は一本松の種を取り出して育成した苗木が１３本、接ぎ木から生育した３本の計１６本ある。同社の中村健太郎森林緑化センター長は「種から育てた苗木は一本松の子ども、接ぎ木はクローンと考えていただければ分かりやすいかと思います」と説明する。

１６本のうち一般でも見ることができるのは計５本。２３年に一本松の近くに天皇陛下が植えられたものが１本、同公園オープン記念式典で１９年に高円宮妃久子さまらが植樹された３本、復興支援で交流してきた愛知県名古屋市の東山動植物園に１本ある。残り１１本は住友林業の取引先の圃場（ほじょう）にあり「復興のための要請があれば」（中村センター長）“出動”する予定だ。

中村センター長によると、今年から一本松の「初孫」が生まれる可能性が高いのだという。「松は１０〜１５年で生殖ができるようになる。今年あたり、種ができるはず」と期待を寄せる。「種ができるくらい木が大きくなれば枝を切って接ぎ木することも可能になる」。震災から１５年で一本松のＤＮＡがどんどん受け継がれ、広がりを見せるフェーズに入ってきている。

陸前高田市農林課は「一本松は枯れてしまったからこそ、生きている『子どもたち』が存在することが重要」と地元の思いを代弁。「震災の記憶は、どんどん忘れ去られていきつつある。ＤＮＡを受け継ぐ後継樹たちが、樹齢１７３年の一本松ぐらい長く生きて象徴になってもらえれば」と力を込めた。後継樹は生後３０年ほどで奇跡の一本松くらいの高さ（２７・５メートル）になるという。一本松自体は生きていなくても、後継樹たちが震災を語り継ぐ。

１８本全滅乗り越え育成成功

奇跡の一本松の後継樹育成は、関係者の思いの強さのたまものだった。中村センター長は「一本松は枯れる前から地元の皆さんの心の支え。どうにかＤＮＡを残そうと努力されていた」と振り返る。要請に応えた住友林業は、１１年に一本松の松ぼっくりから種子を取り出して育成したが、発芽した１８本が全て枯死。１２年に再び種子を取り出して再チャレンジし、ようやく成功にこぎつけた。

一本松を支えにしてきた陸前高田市の復興は、順調に進んできている。２０２０年に沿岸部のかさ上げ事業が終了し、高台への住民の移転も進んだ。一方で課題も。同市の土地活用推進課は「かさ上げ部分については、商業施設は移転できているのですが、実際に住もうとする人が少ない」と打ち明ける。２５年の同市の人口は１万６９７７人。震災前の１０年の２万３２９８人から戻りきっておらず、人口減少に歯止めがかかるのかが今後の焦点となっている。