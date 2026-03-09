現役慶応法学部生・仲島有彩が主演するＦＯＤ配信の連続ドラマ「転校生ナノ」（４月２４日スタート）の監督を堤幸彦氏、熊切和嘉氏、ユ・ヨンソン氏、畑中みゆき氏が務めることを９日、フジテレビが発表した。仲島は同作で役者デビューを飾る。

同作は２０１８年にタイの大手テレビ局「ＧＭＭ２５」で放送され、Ｎｅｔｆｌｉｘでも世界配信された人気作の日本版リメイク。仲島演じる容姿端麗で頭脳明晰な転校生・ナノが、教師や生徒たちが隠していた弱さや本音を迫り、周囲を追い詰めていく学園ミステリー・スリラーだ。堤氏らアジアを代表する４人の監督がオムニバス形式で描く。

仲島は「堤幸彦監督、熊切和嘉監督、ユ・ヨンソン監督、畑中みゆき監督という４名の方にデビュー作品を撮っていただけたことを、大変光栄に思っております。初めてこのお仕事ができると聞いた時は、身が引き締まる思いでした」と大喜び。「気が付くと、観る側も他とは切り離された“ナノ

の世界”に入り込んでしまうそんな人物像を、各話を通して一貫して演じ続けることが、この作品の世界を楽しんでいただくための自分自身の大きな挑戦でした。

その挑戦を、それぞれの監督が丁寧に導いてくださり、心から感謝しています」と語った。

第１話を手掛けた堤氏は、ＴＢＳ系「池袋ウエストゲートパーク」（２０００年）など、多くの話題作を手掛けてきた。今作について「世界的に知られている作品『転校生ナノ』の日本版シリーズ ｅｐｉｓｏｄｅ１．の演出を仰せつかり、誠に光栄である。国際的で多彩なスタッフ座組の中、ミステリアスな設定、ダークな人物造形、スピーディーでポップな展開、監督としての原点に帰ったように楽しみながら、フルスイングで撮影させていただいた。なにより主演の仲島有彩さんの“ナノっぷり”は特筆に値する。ぜひお楽しみいただきたい！」とコメントを寄せた。