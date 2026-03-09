◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山）トライアルの第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２は８日、中山競馬場の芝２０００メートルで争われ、単勝３番人気のバステールが、豪快な差し切り勝ちで重賞初制覇を飾った。２着ライヒスアドラー、３着アドマイヤクワッズまでが本番の優先出走権を得た。

敗れはしたが、収穫もあった。アドマイヤクワッズは道中３番手とこれまでより前めで運んだ。直線も手応え十分で迎えたが、そこから後続を突き放すことができず３着まで。坂井は「初の１周競馬も何とか我慢して走ってくれました。４コーナーの雰囲気から勝てるかと思いましたが、上位２頭には伸び負けてしまいました」と敗因を挙げた。

友道調教師は「正攻法の競馬をして最後まで頑張ってくれたし、今日のレースの感じをみると、中山の２０００メートルは大丈夫だと思います」と皐月賞と同じ距離への対応に手応えを感じていた。優先出走権を獲得した期待馬に、「一回使って一段階上がると思います。いい前哨戦になったと思います」とトレーナーは本番を見据えていた。