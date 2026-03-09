「ＨＩＹＯ」としてブレイキンで活躍する山田琵葉（ひよう、磐田東高２年）が、今月１日まで行われた全日本選手権で３位入賞。このほど草地博昭・磐田市長（４４）に報告した。

報告会は市役所ではなく毎週木曜夕方に練習しているＪＲ磐田駅前のスタジオ「ＳＯＭＩＣ Ｎ１ ｌａｂ Ｉｗａｔａ」で行われた。ガラス張りで、家族連れが足を止めて見学することも多く、ダイナミックな回転技や逆立ちを披露した山田は「見てもらえると励みになります」と笑った。

「踊ることが大好きだった」と磐田・富士見小１年からバレエや新体操を学び、４年時にヒップホップダンス、５年でブレイキンを始めた。昨年６月のアジアユース選手権で２位、８月の世界ユース選手権３位に輝き、今年１月のＷＤＳＦブリスベン大会も銅メダル。「まだ金メダルがない。悔しい」と言う山田に「伸びしろしかない」と市長は激励した。

現在は世界ユースランキング２位で、今秋セネガルで行われるユース五輪出場を目指している。「もっと活躍して、小さい子どもたちに夢を与えられる存在になりたい」。６年後のブリスベン五輪で、正式種目に復活する可能性もある。練習を重ねて技術を高めていく。（里見 祐司）