高市早苗首相は現役世代の社会保険料（健康保険料）引き下げに意欲を示しており、国会で審議が続いている。社会保険料と生活習慣病は密接に関連しており、糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病は全医療費の約3分の1を占め、要介護の主要な原因となっている。

この生活習慣病の最大の要因は肥満だ。正確に言えば、内臓に脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満」である。肥満が医療費増大を招き、結果として社会保険料の引き上げ要因となっている。乱暴な言い方をすれば、“デブ”が社会保険料を増加させているとも言える。

先週4日は「世界肥満デー」だったが、テレビ東京系「ワールドビジネスサテライト」によれば、世界の肥満人口は25億人で、日本は2800万人となっている。海外では肥満を病気として治療する動きが広がっており、体重減が期待できる「肥満症治療薬」の需要が急拡大しているという。

「肥満」の定義は身長と体重から計算するBMIが25以上とされ、そこに健康障害が1つ以上あると「肥満症」と診断される。番組でレポートした「ゼップバウンド」という治療薬は食欲を抑制する作用があり、食べ過ぎないよう“食事療法”するというものだ。この薬は日本でも保険適用されている。

この薬を製造しているのはアメリカのイーライリリーで、これが好調で株価も急上昇している。同社では「飲み薬」タイプの肥満治療薬も開発中で、アメリカでは早ければ4月以降にも販売される。アメリカで成人の8人に1人が何らかの肥満治療薬を服用しており、日本とは比較にならないほどの肥満大国だ。

肥満が社会問題化している国はアメリカだけではない。イギリスでは2018年から、肥満や糖尿病などの生活習慣病を抑制する目的で、砂糖が多く含まれる清涼飲料水などに砂糖税（シュガー・タックス）が課されている。WHOは20%以上の課税で効果的と推奨しており、メキシコでも導入され、砂糖飲料の消費量減少が報告されている。アジアではASEAN諸国で最も高い肥満率のマレーシアが2019年に導入した。

日本では2008年4月から40歳～74歳の全加入者を対象に「メタボ健診（特定健康診査・特定保健指導）」が導入された。内臓脂肪型肥満（メタボ）に着目し、生活習慣病の早期発見・改善を通じて、将来的な医療費の抑制と健康寿命の延伸を目的としている。

導入当初、2015年度までにメタボの該当者および予備軍を08年度比で25％減少させ、医療費を2兆円削減するのが政府目標だったが、医療費は削減どころかますます増えている。健診が義務化されても、その後の減量（ダイエット）への取り組みは所詮、自助努力に過ぎないので、実効性が伴わないのだ。

例えば、メタボ健診で該当者や予備軍とされた人は、健康保険料を多く支払うような仕組みを導入してはどうか。そして、メタボに該当しない人の保険料は安くする。“ペナルティー”を科されれば、減量への強力な動機づけになるはずだ。海外の砂糖税も「罪悪税」と呼ばれる種類のペナルティーである。肥満が欧米並みに社会問題化する前に日本も手を打つべきである。