サンドウィッチマン、羽田美智子＆八木莉可子＆宮近海斗と茨城“春の王道ルート”で爆食旅
お笑いコンビ・サンドウィッチマンが出演する9日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!＆10万円でできるかな 2本立て3時間SP『帰れマンデー見っけ隊!!』」2時間SP（後7：00）では、茨城出身でいばらき大使を務める羽田美智子、八木莉可子、宮近海斗（Travis Japan）と共に、茨城の水戸、那珂湊、大洗の春の王道ルートを巡る。
今まさに梅が見頃を迎える偕楽園からスタートした一同は、梅の絶景を楽しみながらご機嫌に歩き始めるが、早くも羽田の地元愛がさく裂し、激アツ解説が止まらない。しかも、偕楽園には羽田やサンドたちを誘惑するグルメも満載でなかなか先に進まず…。旅の冒頭から満喫しまくる一同は、はたして無事にゴールへたどり着くことはできるのか。
偕楽園には、羽田が「絶対に行きたい！」という超オススメのスイーツ店があるといい、一同はまずそこを目指すことに。しかし道中で伊達みきおが「団子」ののぼりを発見。これからスイーツを食べに行こうとしているにも関わらず寄り道が決定する。伊達は戸惑い気味の八木に対し、“団子を食べること”の重要性を独自の理論で熱弁。そのめちゃくちゃな説明にも関わらず、八木は「なるほど！」、宮近も「じゃあ絶対食べた方がいいですね！」と納得する展開となる。
一同が味わったのは、茨城産の梅の果肉を使った「梅あん」など3種類が楽しめる「三福だんご」。その“口福”な味にサンドウィッチマンも大感動し、羽田が「団子がこんなに似合う人がいるの!?」と2人を激写する場面もあった。この団子を皮切りに、一行は春の茨城グルメを食べ尽くす爆食タイムへ。羽田が激推しするスイーツ店では、まるでアートのように美しい梅スイーツを味わい、一同は歓喜の「うめぇ〜！」を連発する。
さらに常磐神社のそばにある地産地消の店では「常陸牛ステーキ」を堪能し、「溶けます」「おいしい！」と羽田と八木が絶賛。隣で宮近も「くー！すごい！」と感動の声を上げる。那珂湊の「おさかな市場」にある、土日には200人待ちにもなるという人気寿司店では、新鮮な海鮮が山盛りの「海鮮軍艦」やとろける「赤エビ」、旬の「寒ビラメ」を味わい感動の嵐。宮近の豪快な食べっぷりには、ドラマ『特捜9』で共演経験のある羽田も「今の見ました!?」と大興奮するが、絶妙にタイミングの悪い実況にサンドからツッコミが入る。市場では新鮮トマトやイチゴの爆買いも行われ、グルメ欲は止まらない。
一方、旅の終盤では思わぬハプニングも。大事な場面で八木がミスをしてしまい、一同はがく然。「これは今日歩くぞ〜」とサンドウィッチマンが頭を抱える場面も見られる。
最終目的地は大洗エリア。「水戸黄門が崇めた神社で神が降り立つ黄金守りを授かれ」というミッションを達成できればゴールとなるが、いばらき大使の羽田も「黄金守り」が何か分からないという状況。ゴールを目指す道中では長い階段が立ちはだかり、羽田が伊達の妨害に遭い大混乱となる。さらに、膝に不安を抱える富澤たけしを助けようとした羽田の行動が思わぬ騒動を招くなど、最後の最後まで大騒ぎの展開に。果たして一同は無事にミッションをクリアし、ゴールにたどり着けるのか。
