毎朝、満員電車に揺られるだけで、その日のエネルギーを使い果たしてしまう。依然として高い日本の通勤ストレス。ある調査では、通勤時間が長くなるほど幸福度が低下するという『通勤地獄』の相関関係も指摘されている。そんななか、サービス開始から2年で広がりを見せているのが、小田急電鉄による特急ロマンスカーのサブスクだ。人々の「QOL（生活の質）」に貢献し、時短勤務のママや多忙な会社員の予想外の『第3の居場所』として定着し始めている──。

【写真】PC作業もしやすいテーブル付きがありがたいロマンカーの車内（全6枚）

「1回102円」缶コーヒーより安く「座って通勤」

── 特急列車「ロマンスカー」の座席予約ができて、月額払いで平日なら毎日往復利用できるサブスクと聞くと、料金が高そうでリッチな人しか利用しないように思えたりするのですが、そうした層への付加価値サービスなのでしょうか？ 時短で働くママたちの聖域にもなっているそうですが。

小田急広報担当：リッチな人向けというわけではないですよ。たとえば、全区間（最長で小田原・新宿間）利用ができる1か月9000円のチケットを購入いただければ、平日22日換算で往復利用したとして、通常利用よりも3万2800円お得になります。

── 計算してみたのですが、9000円のチケットを最大限活かせば、1回あたり実質205円の特急料金で済む計算になります。もっとも利用の多い町田・新宿間だと、定額4500円での利用なため、同様に考えると実質、1回102円程度になります。たしかにこうした数字を出して見ると値頃感を感じます。しかも毎回座って快適に早く目的地に行ける。サービス開始以来、約2年が経過しましたが、どのくらいの方が利用されているのでしょうか？

小田急広報担当：月に数百人程度のお客さまがご利用されています。ご購入いただいたお客さまの利用頻度として多いのは月に14～17回のゾーンが最多を占めます。年代別にみてもほぼ同等の比率で利用いただき、最多は40代と60代で、それぞれ全体の30%前後を占めています。男女比では男性が多い傾向です。皆さま、通勤の往復に利用されたり、帰りだけはロマンスカーで座って行きたいと利用する方も多いようです。時短勤務の女性が帰りだけ利用するケースも多いですね。

── そもそも、このサービスはなぜスタートしたのでしょうか？

小田急広報担当：以前からロマンスカーを定額利用で提供するサービスのアイデアはありました。ただ、既存のシステムで行う際はコストなどの課題もあって、なかなか実現に至らずにいました。しかし、コロナ禍になると旅行の機会なども減ってしまい、利用者数が激減。そうしたなか、全社的にも新しいサービスを検討する機運が高まりました。

そこで、柔軟にチケットの組成・管理ができる機能を有する当社運営のチケット販売サービス・EMotを活用して、ロマンスカーの定額サービスとして生まれたのが「EMotロマンスカーパスポート」です。2022年11月から4か月かけてトライアルを行い、2024年4月から本格的なサービスの販売を始めました。

子育て世代が辿り着いた聖域「貴重なひとり時間」の声も

── 具体的にはどういったサービスなのでしょうか？

小田急広報担当：平日の9時から17時59分までの時間帯に小田急線の各駅を発車する、ロマンスカーを1日2回まで1座席ずつ利用できる定額サービスで、期間は利用開始日から30日間有効です。乗車希望の列車ごとにアプリ上で電子特急券の発行手続きをすることで、座席を確保して乗車できます。チケットは4種類あり、金額によって利用可能距離は異なります。また、電子特急券の発行手続きは乗車当日の午前4時からできるようになっています。

── 予約をすれば、必ず乗車できるのでしょうか？

小田急広報担当：ご希望されるロマンスカーの電子特急券を取得いただくことでご利用になれます。 なかには、平日の朝夕ラッシュ時間帯の乗車率の高い列車も含まれており、これらは先着順でのご利用となります。いっぽうで通勤だけではなく、買い物をはじめとしたお出かけにも、ロマンスカーを気軽に乗車していただくなど、お客さまの生活ニーズに合わせ選んでもらえたらと考えています。

広々として明るく清潔感のあるロマンスカー内の化粧室

── 利用者からは、どんな声が寄せられていますか？

小田急広報担当：利用者の方々へアンケートを実施したのですが、ゆったりとした席を利用して「PC仕事がしやすくて快適」といった、ビジネスユースの声。また、仕事をもつ子育て中の女性から「自分ひとりのプライベート時間に充てられて貴重」といったコメントも。自分だけのホッとひと息つける時間になっているのは、意外な声でしたが、利用者のライフスタイルのひとつになっていると思うと、サービスを始めたかいがあると思います。

それ以外ですと、長時間の区間利用される方からは「トイレに行けるのがいい」といった声も。トイレは一定の号車ごとに設置されているので、便利という意見が寄せられています。そのほかでは、リクライニング機能付きの椅子や一部の列車にはコンセントが設置しているため、「睡眠時間に充てている」「動画視聴やゲーム時間」といった声も多く、利用満足度に関しては「8割以上の方から満足」と、高い評価をいただいています。

通院や買い物にも…広がるロマンスカーの可能性

── ちょっとした贅沢な時間というか、ゆったりとした時間のなかで、仕事に集中したり、リラックスしたり。自分の生活の一部として使っていることがわかりました。いっぽうで、サービス提供側の課題はありますか？

小田急広報担当：お客さまからは、利用可能な時間帯や曜日など、「利用条件がわかりにくい」といったご意見も寄せられ、課題認識しております。サービスの内容ばかりに目を向けず、お客さまにわかりやすい商品設計をしていかなければならないと痛感しており、今後もご案内方法などを含めてサービスの改善に努めてまいります。

サービス自体の認知は、駅のポスターで知る方がほとんどです。今後も地道に駅ポスターやホームドアへの掲出などの販促施策を行なっていきます。ただ、高齢の方からは「どこから乗るの？」「どうやったら乗れるの？」といった声もあるので、通勤だけでなく、通院や買い物にも利用できるロマンスカーの認知を丁寧に高めていけたらと思います。

── 小田急電鉄として、目指していく方向性はどこにありますか？

小田急広報担当：やはり乗客の皆様の安心・安全に努めた運行をするのが果たすべき最大の使命です。日本一安全な鉄道会社を追求しながら、一方でロマンスカーパスポートなど、お客さまの暮らしに寄り添ったサービスの改善や利便性向上を図っていきたいと考えています。

1回100、200円で買う『自分だけの1時間』。これを日々の活力を生むための『必要経費』と捉えるか、それとも他の方法でストレスを解消するか。もしあなたの路線にこの選択肢があったら、あなたならどう使いますか？

取材・文：西村智宏 写真：小田急電鉄