災害時、ご近所との助け合いが大切だと言うけれど。交流がない場合はどうする？ママ防災士からのアドバイス【著者インタビュー】

災害時、ご近所との助け合いが大切だと言うけれど。交流がない場合はどうする？ママ防災士からのアドバイス【著者インタビュー】