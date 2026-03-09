コスプレ衣装の天才エンジニア、再就職をする。悩み多き受講者を鼓舞するプログラミング塾開講！【書評】
理不尽な会社の意向によって、主人公が解雇される場面からスタートする『え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか？』（伊於：漫画、下城米雪：原作、icchi：キャラクター原案/主婦と生活社）。X（旧：Twitter）で8万のいいねを獲得した本作は、エンジニアに限らず、さまざまな業種の人に力強いエールを送ってくれる一作だ。
主人公・佐藤愛は、大手企業・RaWi株式会社に勤めるSE（システムエンジニア）。コスプレ衣装で会社に勤務する風変わりなポリシーを持つが、SEとしては超優秀。周囲からの人望も厚く、業務上欠かせない社内システム“オルラビシステム”をワンオペで管理するほどだ。しかし、新社長が行う大改革によって、愛は突如解雇されてしまう。
真のプログラマ塾には、プログラミングに関する悩みを持つ人が訪れる。しかし、その悩みの裏には家族との隔絶だったり、自分の居場所を求めていたりというプライベートな悩み・願いが秘められていることが多く……。
コスプレ衣装ではあるものの技術者としての確かな知識と経験を持つ愛は、そんな受講者の本音に寄り添い、活路を提示していく。説得力のある彼女の言葉を聞き、徐々に自身の未来を変革させていく受講者の行動は見どころだ。頑張る人を鼓舞する愛と受講者たちの成長は、逆境を前にする人々に寄り添い、力強く背中を押してくれることだろう。
最新刊では参加者3000人以上の大規模イベントへ向けて、メンバー総出で動き出す。しかしイベント開催の数日前、突如イベントの参加者数が激減。業績悪化が止まらず逆恨みした新社長の魔の手が、愛たちを襲う！ 大きな困難を愛たちは乗り越えられるのか、ぜひあなたの目で確かめてほしい。
文＝ネゴト / なつきみかさ