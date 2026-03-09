「距離を置く」はどう英訳する？【北村一真　月曜日の「英借文」】#30

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #30

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】次の和文を英語に訳しましょう。



ずっとXをチェックしているね。少しSNSから離れた方がいいよ。

［解答・解説］



You’re always checking X. You should take a break from social media.



日本語でも、「物事から少し距離を置く、いったん止める」という意味で「休憩する」という言葉を使うことがありますが、英語でも「休憩をとる」というフレーズを応用したtake a break from…という形で「…から少し離れる」という意味を表現することができます。次の文はイギリスの新聞であるエコノミストのXアカウントの投稿で用いられていたものです（下のURLで記事を確認できます）。



Although taking a break from any harmful habit is a good idea, the idea of “dopamine hits” is most associated with social media.

「有害な習慣からいったん距離を置くのがよいことなのはどんな習慣でも同じだが、‘ドーパミン・ヒット’ と聞いてまず思い浮かぶのはSNSだ」



take a break fromが「（よくないものから）少し距離を置く」という意味で使われていることが読み取れますね。



URL：

https://x.com/TheEconomist/status/1985356323202945092?s=20



【練習問題】



スマホから少し距離を置いて、オフラインで友人と交流したほうがよいですよ。

[解答]



You should take a break from your smartphone and communicate with your friends offline.



ポイント：「スマホから少し距離を置く」のところで、take a break from…がドンピシャで使えます。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

ヘッダーデザイン：明石すみれ