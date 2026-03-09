着ていないも同然…BLACKPINK・リサ、背中丸見えミニワンピで艶やかに！タトゥーも露わ

ガールズグループBLACKPINKのリサが、寝室でランウェイを彷彿とさせる華やかな雰囲気の近況写真を公開した。

去る3月7日、リサは自身のSNSに「Owning my time with Shiseido Ultimune」というキャプションとともに、複数枚の写真を公開した。

公開された写真のなかのリサは、高層ビル群の夜景が見下ろせる窓を背景に、ポーズをとっている。室内で撮影されたにも関わらず、華やかなミニドレスとモデルのようなポーズが相まって、まるでランウェイのような雰囲気を醸し出した。

特に、リサならではのエレガントで高級感あふれる雰囲気が際立っている。自然なポーズと余裕のある表情が調和し、世界的スターらしい存在感を見せつけた。

（写真＝リサInstagram）

投稿を目にしたネットユーザーは、「高級感やばい」「リサそのものがブランド品」「雰囲気に圧倒される」など、多様な反応を見せながら、感嘆した。

なお、リサが所属するBLACKPINKは、2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースした。

（記事提供＝OSEN）

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。