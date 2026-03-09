LUSHの母の日ギフト特集♡華やかな香りとバスアートを楽しむ限定コレクション
英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）から、母の日限定コレクションが2026年3月5日（木）より登場します。花や果実をイメージした華やかな香りとカラフルなバスアートが楽しめるアイテムが揃い、感謝の気持ちを届けるギフトにもぴったり♡入浴料やボディケア、キャンドル、ギフトセットなど全36種のラインナップで、日常のバスタイムを特別な時間へと彩ります。公式アプリでは3月4日（水）より先行発売されます。
バスタイムを彩る母の日限定入浴料
お風呂の時間を華やかに演出する入浴料は、LUSHらしい色彩と香りが魅力です。
マム（バスボム）は、ストロベリーのような甘さとミントの爽やかな香りが広がるバスボム。オーツミルクがお湯をクリーミーに仕上げ、乾燥した肌に潤いを与えてなめらかに整えます。
三色が溶け合う幻想的なバスアートとポッピングキャンディの弾ける音も楽しめるアイテムで、価格は890円（税込）です。
ブルーミングビューティフル ピンク（バスボム）は、オレンジフラワーのやさしい香りとシトラスの爽やかさが調和したバスボム。
スイートオレンジオイルがお肌を引き締めてツヤを与え、オレンジフラワーエキスが潤いを保ちます。白い花模様のようなバスアートが広がる美しい入浴料で、価格は1,080円（税込）です。
ブルーミングビューティフル バブルバー（泡風呂用入浴料）は、明るいシトラスとウッディな香りが広がる泡風呂アイテム。
ネロリやサンダルウッドのエッセンシャルオイルが肌を引き締め、ハリとツヤを与えます。若草色のお湯に浮かぶ白い花のデザインが印象的で、100g入り1,570円（税込）です。
YSL BEAUTY新作アイクリーム誕生♡ハリのある目もとへ導くピュアショット
ボディケア＆香りで癒されるアイテム
バスタイムをさらに贅沢にするボディケアや香りのアイテムも充実しています。
メイキングフラワーチェーンズ（ソープ／石鹸）は、カモミールとレモン、タジェットが重なる晴れやかな香りの石鹸。
オートミールエキスや米ぬか油を含んだ石鹸素地がクリーミーな泡を生み、やわらかく潤いのある肌へ導きます。100gで価格は1,300円（税込）です。
ポッシュホワイトチョコアンドロージー（クリーム状のボディソープ）は、ローズとチョコレートを思わせる甘くエレガントな香り。
ローズウォーターやココナツミルクが潤いを与え、アロエベラパウダーが肌荒れを防ぎます。100gは2,200円（税込）、225gは4,400円（税込）です。
マザーオブドラゴンズ（ボディソープ）は、ドラゴンフルーツをイメージしたトロピカルな香りのボディソープ。
シーソルトやグリセリンが肌を引き締めて潤いを与え、ビビッドなカラーとラメがバスタイムを華やかに彩ります。
110gは1,660円（税込）、275gは3,320円（税込）、550gは5,550円（税込）です。
ヤミーカスタード（クリーム状のボディソープ）は、ボディローションのような潤いを感じられる洗浄料。
アロエベラジェル、バニラ果実エキス、グリセリンを配合し、甘く香ばしいキャラメルポップコーンのような香りが楽しめます。
100gは1,800円（税込）、225gは3,600円（税込）です。
シンボルオブラブ（ボディバーム）は、アランブラキアバター配合でさらっとした質感ながらしっとり潤うボディケア。
オレンジフラワーアブソリュートのフローラルノートがやさしく広がります。50gで価格は2,000円（税込）です。
ローズジャム キャンドル（キャンドル）は、ローズ・ゼラニウム・レモンのエッセンシャルオイルをブレンドした香り高いキャンドル。
ヴィーガンのベジタブルワックスを使用し、柔らかな灯りとともに癒しの時間を演出します。価格は3,800円（税込）です。
ギフトやラッピングアイテムも充実
母の日の贈り物にぴったりなギフトセットやラッピングアイテムも展開されています。
ワイルドフラワー ギフトは、春の乾燥肌をケアするソープとボディローションのセット。
メイキングフラワーチェーンズ（ソープ）とドリームクリーム SP（ボディローション）が入った数量限定ギフトで、価格は3,300円（税込）です。
フラワーアップ ロクタラップは、ネパールで手すきされたロクタペーパーを使用したギフトラッピング。サイズは35cm×35cmで価格は320円（税込）です。
フローリッシュインカラー ノットラップは、風呂敷のように繰り返し使えるギフトラッピング。サイズは100cm×100cm、価格は3,000円（税込）です。
母の日に贈りたい癒しのギフト
花や果実をイメージした華やかな香りと、色鮮やかなバスアートが魅力のLUSH母の日コレクション。感謝の気持ちを伝えるギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりのラインナップです。
五感で楽しめる特別なアイテムで、心も体もリラックスできる時間をプレゼントしてみてはいかがでしょうか♡数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。