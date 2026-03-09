天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史学者で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

戦国時代を代表する名軍師。斎藤龍興に仕えていたが、のちに黒田官兵衛と共に「両兵衛」として秀吉配下で活躍を…演じるのは？

* * * * * * *

“秀吉の軍師”として名高い竹中半兵衛だが

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第９話は「竹中半兵衛という男」。

羽柴秀吉の「軍師」として名高い竹中半兵衛重治ですが、ドラマではまだ美濃の斎藤龍興に仕えているところから登場。

同ドラマにおいては半兵衛を菅田将暉さんが演じ、彼を調略するために藤吉郎たちが苦労する様子が描かれました。

ちなみに１９９６年に放送された大河ドラマ「秀吉」（主演・竹中直人さん）では、半兵衛は古谷一行さんが演じていました。なお、当時の古谷さんは５２歳です。

秀吉と信長、どちらの直臣だったのか？

今回の『豊臣兄弟！』でもそうですが、ドラマでの半兵衛は、織田信長による美濃攻めの辺りで秀吉と知り合い、そのまま秀吉の配下になるとの流れで描かれることが多いように思います。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

一方の史実では、信長によって美濃稲葉山城が陥落したのは１５６７年のこと。

それから、半兵衛の嫡子・竹中重門が著した『豊鑑』（秀吉の伝記）には元亀元年（１５７０）の夏、信長が北近江の浅井長政らを攻めた時、秀吉は先駆けを望みますが、その際、信長に「美濃国人竹中氏、牧村氏、丸毛氏の３人を与力として加えたい」と請うて許されている、と記されています。

つまり元亀元年段階での竹中半兵衛は、秀吉の家臣ではなく信長の直臣だったと考えられる、といえそうです。

『竹中半兵衛』（新人物往来社、１９８８年）の著者・池内昭一も、この元亀元年から半兵衛が秀吉の軍師として活躍を始めると述べています。秀吉と半兵衛との真の交流が始まるのは、我々がイメージするよりも少し後のことと言えるでしょう。

３６歳でこの世を去る

半兵衛の生年についても諸説ありますが、一般的には天文１３年（１５４４）とされています。そして亡くなったのが天正７年（１５７９）。

つまり３６歳でこの世を去ったということになります。

安土桃山時代当時は乳幼児死亡率が高く、平均寿命が短かったこともあり、「きわめて短命だった」とまでは言えないかもしれませんが、ともあれ、そうした背景を考えた時、古谷さんよりも、菅田さんの半兵衛の方が「より実像に近い」とは言えるのかもしれません。

ただ筆者は古谷さんが演じる半兵衛も味があって好きでしたが。