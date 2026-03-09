1次ラウンド プールA

○ キューバ 7−4 コロンビア ●

＜現地時間3月8日 ヒラム・ビソーン・スタジアム＞

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のキューバ代表がコロンビア代表を下し、無傷の2連勝。日本ハムに所属するアリエル・マルティネス内野手（29）が決勝3ランを放った。

1点先制を許したキューバは1回裏、先頭から2者連続の四死球で無死一、二塁と好機を作ると、3番マルティネスが右越えの1号逆転3ラン。さらに、5番エリスベル・アルエバルエナの1号ソロで4点目を挙げ、試合の主導権を握った。

1点を返された直後の6回裏には元ロッテ、ソフトバンクの4番アルフレド・デスパイネが2009年から5大会連続となる安打を放ってチャンスメイク。相手の適時失策、9番イディ・カッペの2点適時三塁打で3点を加え、コロンビアを突き放した。

投げては、初戦に続いて第2先発起用となった元中日ジャリエル・ロドリゲスが2回3奪三振、無失点と好投。8回表は元巨人のヨアン・ロペスが繋ぎ、ライデル・マルティネスが3点リードの9回表を締めて2試合連続セーブを記録した。