高校野球の進路に悩む中学生親子へ…納得できる見極め方とは

中学野球に邁進中の親子が悩むのは、高校での進路選択です。どのレベルで野球を続けるのか、学業との両立をどう考えるのか……多くの家庭が直面するテーマではないでしょうか。親子で納得のいく進路選択をするためのコツについて、First-Pitchのポッドキャスト番組「野球ママへの応援歌」にて、スポーツライター・編集者の樫本ゆきさんが取材経験から紐解いてくれました。

「早い子には中学2年時から、強豪校のスカウトや勧誘の声がかかり始めます」という昨今の高校野球の進路事情。強豪校の名前や実績は確かに魅力的ですが、「学校名だけで判断せず、まず保護者が頭を冷やすことが大切」と樫本さんは警鐘を鳴らします。

有名選手を輩出した実績などを聞き、つい「わが子もそうなれるのでは……！」と期待してしまいがちですが、大切なのは中身です。提示された条件や生活環境、指導方針が、子どもの思い描く3年間と合致しているかを、保護者は冷静に精査する必要があります。

もし判断に迷うのであれば、回答を急がずに「大切な進路なのでしっかり家族で話し合いたい」と伝え、猶予をもらうこと。特に3年生は、夏から秋にかけて技術的にも精神的にも大きく成長する時期です。焦って早い段階で進学先を決めるよりも、最新の実力や本人の意向を見極めた上で答えを出すほうが、入学後のミスマッチを防ぐことにつながるといいます。

学力と内申点は理想の進路を切り拓くパスポート

一方で、行きたい高校があるけれど声はかかっていない家庭の場合は、どうすればいいのでしょうか。

樫本さんは、「野球の技術以上に力強い味方になるのが学力」と断言します。2023年夏の甲子園の慶応高の全国制覇に象徴されるように、文武両道を重視する傾向が強まっている高校野球界。「勉強ができる子を拒む指導者は、今の時代いない」と話すように、学力があれば、野球での推薦がなくても一般受験で希望の高校にチャレンジすることもできるからです。

32年の取材経験から、多くの高校球児を見守ってきた樫本さんは、「もし野球の技術が足りなくても、勉強ができれば切り札になる。学力は選択肢を広げるための大きな武器になるはず」と答えます。

その上で、中学校での日々の生活態度や、内申点も無視できません。欠席や遅刻をせず、忘れ物もせず、提出物は期限通りに出すといった生徒としての基本ができることは、高校側からも高く評価されます。野球で培った挨拶や規律を守る姿勢は、非常に有利に働くもの。授業を疎かにせず、定期テストに真面目に取り組むことは、万が一野球で挫折しそうになったときの“復元力”にもなります。

そして、子ども自身の目で実際に見て確かめることが重要です。練習の見学はもちろん、寮生活を検討している場合は、スマホの使用ルールや食事環境、管理体制の透明性までチェックしましょう。通学の場合も、睡眠時間が確保できる距離かどうかをシミュレーションし、親子の理想と現実をすり合わせることが、後悔のない進路選びの鍵といえます。

最終的な判断を下すのは子ども自身ですが、その判断を支えるための情報収集と環境整備は保護者の重要な役割。スカウティングの魅力的な誘いに浮足立たず、学力という武器を磨き続け、寮か通学かのシミュレーションを丁寧に行いましょう。

「わが子の実力と適性を見極められるのは、一番近くで見ている保護者。納得のいく進路を親子で選択してくださいね」と樫本さん。地道な準備が、高校野球という素晴らしい舞台での輝きにつながります。（First-Pitch編集部）