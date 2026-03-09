「森保さん観てますか？」「シュート完璧」キレキレの25歳日本人MFが値千金の決勝ゴール！サムライコンビの美しい連係弾にSNS興奮！「うま！」「綺麗でいい崩し」
現地３月８日に開催されたベルギーリーグの第28節で、日本人８選手が所属するシント＝トロイデンが、サークル・ブルージュとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。
サムライ戦士７人が出場したこの一戦で、値千金の決勝ゴールを決めたのが、唯一途中出場となった松澤海斗だ。
74分に投入された25歳のMFは81分、伊藤涼太郎との見事なワンツーで左サイドから抜け出ると、GKとの１対１を制して、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
この連係弾にファンも興奮。SNS上では次のような声が上がった
「いい抜け出しだったなぁ」
「松澤すばらし、伊藤も流石のパス」
「めちゃくちゃ良いゴール！うま！」
「最高のインパクト！」
「伊藤涼太郎ためてからの松澤シュートだぁぁぁが飯うますぎる」
「ジョーカーのお仕事デケエエ」
「森保さん観てますか？？？」
「松澤と伊藤涼太郎のコンビネーション、まじで綺麗でいい崩しだった。最後のシュートも完璧でしょう」
前節のアントワープ戦でも、途中出場でキレキレのプレーを連発していた松澤。スーパーサブではもったいないほどのインパクトを残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人→日本人！華麗な連係で崩した松澤の決勝弾
