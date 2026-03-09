現役大学生・博多彩葉、“一糸まとわぬ”衝撃カット 「誰も知らない原石」としてグラビアデビューから4ヶ月“決意”も
昨年11月に「誰も知らない原石」として『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューしたいろは改め博多彩葉が、9日発売の同誌12号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】現役大学生・博多彩葉、大胆な衝撃カット
博多は、2006年1月8日生まれ、福岡県出身。法学部に通う現役大学生のグラビア挑戦として話題になった。デビュー以降、さまざまなオファーが届く中、4月にセクシー女優としてデビューすることが決まり、ゼロから、ありのままの姿で勝負していく覚悟を決めた博多。T158・B95・W56・H88という圧巻ボディを、“一糸まとわぬ”姿で披露する。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは姫野ひなの、そのほか幸田あかり、田中美久、江籠裕奈、林美希、石田悠佳が登場する。
