【あすから】ドラゴンズ×名鉄がコラボ “ドアラ×選手名”デザインの入場券が3・10から発売
名古屋鉄道は、今月27日のプロ野球開幕を記念し、オフィシャルパートナーであるプロ野球・中日ドラゴンズとのコラボレーション企画を実施することを発表した。
【画像】井上一樹監督の入場券裏面デザイン
現在販売中の「コラボ硬券入場券」の第2弾として「中日ドラゴンズ コラボ硬券入場券（2026年選手版）」をあす10日から発売。同商品は、表面には駅名と2026シーズンの新ユニフォームを着用した同球団のマスコット・ドアラが、裏面には支配下登録選手（※2026年2月末時点）の選手名と背番号が記載されている。
さらに同券に記載の選手名を自由に組み合わせて、オリジナルの打線（ベストオーダー）を作成することができ、作成したオーダーを専用ハッシュタグを付けてXで投稿すると、抽選で5人に「バンテリンドーム ナゴヤ」で開催される試合のペアチケットがプレゼントされる。キャンペーン参加に必要な専用台紙（税込500円）は、名鉄名古屋駅サービスセンター、金山駅、大曽根駅にて販売される。
また、プロ野球のシーズン開幕にあわせて、30日から瀬戸線にてラッピング電車の第2弾「DRAGONS TRAIN」を運行。新ユニフォームをまとった選手の写真で彩り、ファンとともに開幕を盛り上げる。電車の側面と内部を、新しいユニフォームをまとったドラゴンズの選手写真で装飾。車内の中吊りポスターには、選手の直筆サイン・今シーズンの抱負が記載されている。デザインの詳細は、特設サイトや公式Xにて随時公開予定。
