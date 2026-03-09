◆ＷＢＣ １次ラウンド Ｂ組 イタリア７―４英国（８日・米ヒューストン＝ダイキンパーク）

イタリアが英国相手に７―４で勝って２連勝。２大会連続準々決勝進出に向け好スタートを切った。

メジャー組が大半を占めるイタリアだったが、この日はマイナー組が奮起した。先発デルシア（ガーディアンズ傘下）は初回に２つの暴投で２点を許したが、その後は無失点で３回２／３を投げ試合を作った。

２イニング連続３者凡退だった打線も３回にフィッシャー（ブルワーズ傘下）、ドラチオ（エンゼルス傘下）の連続アーチで同点。４回にはフィッシャーのタイムリーとマストロブオニ（マリナーズ）の二塁打などで３点。５回にもアントナチ（ホワイトソックス）の２点三塁打で加点した。

英国は昨年ヤンキースで３１本塁打３１盗塁をマークしたチザムのタイムリーなどで８回に２点を返した。９回には二、三塁のチャンスを作るもチザムが敬遠され２死満塁。今大会本塁打を放っている期待のフォード（ナショナルズ）の打球は快音を残して左中間に飛んだが、やや中堅よりに守っていた左翼手ががっちりつかんでゲームセットとなった。

イタリアは米国と並んで２勝目。一方、英国は３戦全敗で敗退が決まった。