とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て（提供写真）

【モデルプレス＝2026/03/09】セブン-イレブンでは、定番商品「とろ生食感チーズケーキ」を春仕立てにリニューアルした「とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て」を全国の店舗にて、3月10日（火）より順次発売する。

◆セブンのヒットスイーツが春らしく刷新



「とろ生食感チーズケーキ」は「しあわせ食感」をコンセプトに開発され、発売から1か月で200万個以上の販売を達成。そんな人気スイーツがリニューアルして新登場、濃厚なのにとろける食感とともに、春らしく爽やかな味わいへとアップデートされた。

◆春にぴったりなレモン風味で新登場


今回ベースとなる素材を、なめらかな食感が特徴の北海道産クリームチーズに見直し。既存商品と同様の高温短時間で焼き上げる製法により、濃厚なのにまるでレアのような「とろける」食感が更に進化。底に敷かれたビスケットは、味わいと食感の絶妙なアクセントとして機能している。

そしてレモン果汁を使用することで、春らしい爽やかさを演出。果肉だけでなく、果皮からも搾汁したレモン果汁を使用することで、レモンの香りとほろ苦さが加わり、濃厚なベイクドチーズケーキをさわやかに仕上げた。（modelpress編集部）

■とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て


価格：270円（税込291.60円）
販売エリア：全国

