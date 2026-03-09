セブン、“1か月で200万個売れ”人気スイーツがレモン香る春味に「とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て」登場
【モデルプレス＝2026/03/09】セブン-イレブンでは、定番商品「とろ生食感チーズケーキ」を春仕立てにリニューアルした「とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て」を全国の店舗にて、3月10日（火）より順次発売する。
【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活
「とろ生食感チーズケーキ」は「しあわせ食感」をコンセプトに開発され、発売から1か月で200万個以上の販売を達成。そんな人気スイーツがリニューアルして新登場、濃厚なのにとろける食感とともに、春らしく爽やかな味わいへとアップデートされた。
今回ベースとなる素材を、なめらかな食感が特徴の北海道産クリームチーズに見直し。既存商品と同様の高温短時間で焼き上げる製法により、濃厚なのにまるでレアのような「とろける」食感が更に進化。底に敷かれたビスケットは、味わいと食感の絶妙なアクセントとして機能している。
そしてレモン果汁を使用することで、春らしい爽やかさを演出。果肉だけでなく、果皮からも搾汁したレモン果汁を使用することで、レモンの香りとほろ苦さが加わり、濃厚なベイクドチーズケーキをさわやかに仕上げた。（modelpress編集部）
価格：270円（税込291.60円）
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】
