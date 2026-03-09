◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

侍ジャパンの菅野智之投手が試合後、円陣で巨人時代の後輩・岡本和真選手からいじられたことの裏話を明かしました。

この日、試合前の円陣を任されていた岡本選手。「菅野先輩がめちゃくちゃ緊張していたので、早めに援護皆さんで、僕らでできるようにやっていきましょう」と、巨人時代の先輩でもある先発・菅野投手を“口撃”していました。

その後、先発マウンドに上がった菅野投手は4回無失点の好投を披露。試合後、後輩からのいじりについて問われると「なんか(岡本)和真が僕のこといじっていたみたいで」と切り出します。

『めちゃくちゃ緊張していた』という岡本選手のいじりに関しては、「緊張はしていたが、そんなめちゃくちゃに緊張していたわけではなく」と話します。

試合前にトイレで会った際に、岡本選手と話していたと明かした菅野投手。「『緊張していますか？』と聞かれて『流石にちょっとはするよ』くらいの会話だった」といじりの元となった裏話を明かしました。

後輩の“盛りすぎ”な報告に苦笑いした菅野投手。この試合ノーヒットとバットでは快音が響かない後輩へ向けて、「あいつは全然緊張感がなくて打てていないので、緊張感をもうちょっと持ってほしいなと」と報道陣の笑いを誘います。そして「あとで活を入れておきます」と後輩へチクリと手厳しい一言を送っていました。