『劇場版「暗殺教室」』原作・松井優征描き下ろし「同窓会スペシャルイラスト」が入場者特典に決定
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の第1弾入場者特典として、原作者・松井優征の描き下ろしによるスペシャルイラストカードが公開初日の3月20日から3月26日まで配布されることが決まった。
【写真】『劇場版「暗殺教室」』舞台あいさつのライブビューイングが決定
テレビアニメ＆原作連載終了から10年の節目を飾る『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』プロジェクトの大団円となる本作は、これまで映像化されなかった原作エピソードを完全新規制作で描く物語を中心とした“暗殺”×“青春”エンターテインメント。監督は本作が劇場版初監督となる北村真咲。脚本は『暗殺教室』のテレビアニメシリーズで構成・脚本を担当した上江洲誠が務める。
入場者特典のイラストカードのビジュアルは、松井優征が本作のために特別に筆を執った完全新規フルカラーイラスト。「ご来場ありがとうございます！同窓会、楽しんでいってください！」とメッセージが添えられている。
描かれているのは、10年の時を経て立派な大人へと成長した渚、カエデ、業の「その後」の姿。桜の花びらが舞い散る下でお花見を楽しんでおり、すっかり大人びた装いの3人が、お酒を片手にほんのりと頬を赤らめ、リラックスした表情を浮かべている。業が持つボトルのラベルには殺せんせーらしき姿が隠されているなど、随所に松井ならではの愛と遊び心がちりばめられている。
裏面には、ここでしか読むことができない限定の松井優征描き下ろし4コマ漫画も収録。かつての3年E組の生徒たちとの“同窓会”気分を存分に味わえるアイテムとなっている。
3月20日の公開初日を祝して行われる初日舞台あいさつには、キャスト5名が一堂に集結。マッハ20の超生物・殺せんせー役の福山潤、温厚な性格ながらも暗殺の才能に秀でる潮田渚役、そして渚にうり二つの蛍役の渕上舞。成績優秀だが素行不良で悪戯好きの赤羽業（カルマ）役の岡本信彦。天真らんまんなムードメーカーでありながら強い芯を持つ、殺せんせーの名付け親・茅野カエデ役の洲崎綾。そして、クラスをまとめるイケメン学級委員・磯貝悠馬役の逢坂良太が登壇する。
初日舞台あいさつにて登壇キャストへの質問コーナーも実施予定。事前に募集した質問に登壇キャストが答えていく。質問は公式X及び公式サイトに掲載しているフォームより応募可能で、募集期間は3月13日23時59分まで。
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』は、3月20日より全国公開。
