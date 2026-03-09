錦戸亮主演『映画 １リットルの涙』2027年公開 ドラマから20年ぶり麻生遥斗役 テーマソングはレミオロメン
錦戸亮が主演を務める『映画 1リットルの涙』が、2027年に劇場公開されることが決定。スーパーティザービジュアルと超特報映像が解禁され、錦戸とテーマソング担当のレミオロメンからコメントも到着した。
1986年に発売以来、シリーズ累計200万部のベストセラーとなり、世界中で読み継がれている『1リットルの涙』。15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記をまとめたノンフィクション書籍だ。
2005年には連続ドラマ化され、日本中に涙と感動の記憶を刻んだ。20年がたった今も多くの人々の心に生き続ける感涙の物語が、『映画 1リットルの涙』として動き出す。
主演を務めるのは、連続ドラマに出演した錦戸亮。今回の映画では再び、麻生遥斗（あそう・はると）役を演じる。さらに、テーマソングには、世代を超えて愛され続けるレミオロメンの名曲「3月9日」と「粉雪」の2曲を起用。錦戸とレミオロメンが、新たな感涙の記憶を刻む。
錦戸は「この度、『映画 1リットルの涙』にて、20年ぶりに麻生遥斗役を演じさせていただくことになりました。本作は自分にとって、原点の一つとも言える作品です。あれから年月を重ね、改めて同じ役と向き合える機会をいただけたことを、大変光栄に思っております。ドラマでご覧になっていた方も、初めて触れる方も、2027年の『1リットルの涙』をぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです」とコメント。
ドラマ版でも楽曲が使用されたレミオロメンは、「僕らレミオロメンにとって、『1リットルの涙』という作品は、例えようのないくらい大きな存在です」とし、「しかしこの作品はあくまで木藤亜也さんのノンフィクション著作が原作であり、彼女の日常から闘病生活、そして生き様そのものが作品の魂なのだと今でも思っております」とコメント。「原作や、ドラマとはまた違う時間軸や見せ方で、この物語が、今の時代を生きる多くの方に、勇気を与える作品となることを願っております」とメッセージを寄せた。
あわせて、スーパーティザービジュアルが解禁。粉雪が降る中に佇む麻生遥斗（錦戸）の姿が描かれている。
また超特報は、「15年が経った今も、読んでくれてる人がいるって知ったら、あいつ喜ぶかな──」という遥斗の言葉で始まる。レミオロメンの「3月9日」とともに、“いま”の遥斗の姿が切り取られている。
『映画 1リットルの涙』は2027年公開。
※錦戸亮、レミオロメンのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■錦戸亮（主演：麻生 遥斗役）
この度、『映画 1リットルの涙』にて、20年ぶりに麻生遥斗役を演じさせていただくことになりました。本作は自分にとって、原点の一つとも言える作品です。あれから年月を重ね、改めて同じ役と向き合える機会をいただけたことを、大変光栄に思っております。ドラマでご覧になっていた方も、初めて触れる方も、2027年の『1リットルの涙』をぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです。
錦戸亮
■レミオロメン（テーマソング）
僕らレミオロメンにとって、『1リットルの涙』という作品は、例えようのないくらい大きな存在です。バンドにとって顕著な面は、ドラマを通じて「粉雪」や「3月9日」という楽曲、そして僕らの存在を知る大きなきっかけを頂いたことです。
しかしこの作品はあくまで木藤亜也さんのノンフィクション著作が原作であり、彼女の日常から闘病生活、そして生き様そのものが作品の魂なのだと今でも思っております。
今回、映画化されるお話をプロデューサーさんからお聞きした時、まさしくその核の部分を何より大切に作品をつくり、届けたいという情熱を感じました。原作や、ドラマとはまた違う時間軸や見せ方で、この物語が、今の時代を生きる多くの方に、勇気を与える作品となることを願っております。
そして僕らにとっても、心から恩返しのつもりで、レミオロメンの音楽が映画のお力になれたらと思っております。
藤巻亮太（レミオロメン）
