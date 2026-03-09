元NHK・中川安奈アナ、おろしたてピタピタニット姿が「素敵すぎます」と話題
フリーアナウンサーの中川安奈が7日までにインスタグラムを更新。ピンクニットのカジュアルコーデを披露すると、ファンから「素敵すぎます」「スタイル抜群」といった反響が寄せられた。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」
中川が「ぽかぽか陽気だったので、着るのを楽しみにしていたベビーピンクのニットとヴィンテージデニムでお出かけです」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、タイトなニットとデニムでリラックスした表情を見せる姿が収められている。さらに投稿の中で彼女は「そういえば最近鎖骨まわりに新たなほくろを発見しました笑」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「あまりにも素敵すぎます」「綺麗で可愛いです」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」
中川が「ぽかぽか陽気だったので、着るのを楽しみにしていたベビーピンクのニットとヴィンテージデニムでお出かけです」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、タイトなニットとデニムでリラックスした表情を見せる姿が収められている。さらに投稿の中で彼女は「そういえば最近鎖骨まわりに新たなほくろを発見しました笑」とつづっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）