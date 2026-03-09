『パンチドランク・ウーマン』こずえが覚悟を決める展開に反響「ついに」「とうとう覚醒」（ネタバレあり）
篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第7話が8日に放送。こずえが覚悟を決める展開に反響が集まっている（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第7話 怜治（ジェシー）の裁判の様子
怜治（ジェシー）は、妹の寿々（梶原叶渚）を人質に取られ、春臣（竹財輝之助）を殺した罪を被れと脅されたのだと告白。こずえが「誰に脅されたんですか？」と聞くと、怜治は伯父で日下ホールディングス社長・日下秋彦（大澄賢也）だと明かした。
その後、秋彦は怜治の面会に訪れる。そこでも寿々が苦しんでいる動画を見せられ脅された怜治は、裁判で罪を認めてしまった。こずえは怜治になぜ罪を認めたのかと質問。こずえは「妹さんのことでまた脅されたんですか？ それじゃあ、あなたを罠にはめた人たちの思うつぼじゃないですか」と告げる。
こずえは日下家に行って怜治の祖父に会ったと口にし「こう言われました。『怜治の死刑が執行されるまで、寿々は保険として生かしておく』。そして、こうも言われました。『子が親を選べないように、宿命には逆らえない。昔も、今も、君に出来ることは何もない』と。悔しいけど何も言えませんでした」と明かす。こずえは、学生の頃から母に縛られ、刑務官になってからは信じていた受刑者に裏切られ、気づくと自分は人と距離を取るために自分で自分にルールを課すようになっていたと語った。
そしてこずえは「けど、気づいたんです。自分が正しいと思うことをやるためには、自分を縛っていたルールを捨てればいいんだと。自分が変わればいいんだと」と怜治を見つめる。こずえは「立場も、守ってきた正しさも、積み上げてきたものも、すべて置いてきました」と言い「後戻りするつもりはありません。私があなたを逃がしてあげる。今度はあなたが私を信じる番です」と伝えるのだった。
こずえが怜治に「私があなたを逃がしてあげる」と伝える展開に、視聴者からは「こずえが覚醒し始めてワクワク」「覚悟が決まるにつれて美しさが増していく」「ついに」「覚醒したぞ！」「やるのねついに！」「覚悟を決めたこずえ、かっこいい」「とうとう覚醒」などの反響が集まっている。
