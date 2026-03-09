『リブート』“早瀬”鈴木亮平、消されたはずの幹部と再会 ネットあ然「埋められてなかった？」「リブートした!?」
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第7話が8日に放送され、早瀬（鈴木）が裏組織のある幹部と再会すると、ネット上には「生きてた!!」「あれ？埋められてなかった？」「リブートした!?」などの反響が寄せられた。
【写真】実は生きていた合六の部下
リブートから1ヶ月。妻を殺した真犯人が一香（戸田）であること、そして儀堂（鈴木／2役）の死。すべてを知った早瀬は静かに“別人”へと変貌していた。儀堂になりかわることが板についた早瀬は、ある殺人事件を捜査。被害者は、合六（北村有起哉）の重要な取引先。容疑者は冬橋（永瀬廉）が率いる“しぇるたー”の一員だった。
早瀬は水面下で警察を操作しつつ、冬橋やマチ（上野鈴華）を通じて容疑者へ自首を促す。事件が合六に波及するのを阻止することで、早瀬はその見返りとして合六から金を受け取っていた。一方、仲間を守れなかった冬橋と霧矢（藤澤涼架）の胸には、やり場のない怒りがくすぶる。
やがて早瀬はマチに極秘接触。夏海の仇を討つために協力を要請する。そんな中、マチや彼女の仲間たちが仕事をするオフィスに警察の捜査が及ぶ。その後、マチは捕えられ、警察署に拘留されてしまう。留置所に収容されたマチを、格子扉越しに気遣う早瀬。そんな2人のもとに、合六の組織で幹部を務めていた顧問弁護士の海江田（酒向芳）が姿を見せる。
第3話の終盤で冬橋や霧矢に暴行され、霧矢からは「埋めますよ」と言われていた海江田。そんな彼と再会した早瀬が「よく生きてたな」と声をかけると、ネット上にも「え〜生きてた!!」「どういうこと？」「死んでなかった!?」「粛清されたはずじゃ？」「あれ？埋められてなかった？」「海江田先生リブートした!?」といった声が集まっていた。
