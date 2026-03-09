◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山）トライアルの第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２は８日、中山競馬場の芝２０００メートルで争われ、単勝３番人気のバステールが、豪快な差し切り勝ちで重賞初制覇を飾った。２着ライヒスアドラー、３着アドマイヤクワッズまでが本番の優先出走権を得た。

またしてタイトルに届かなかった。ライヒスアドラーは道中５番手で１番人気のアドマイヤクワッズを見る形。直線は長い競り合いの末、ゴール直前でライバルの前に出るも、その２頭の外から伸びてきた勝ち馬の強襲に遭って０秒１差の２着。佐々木は「今日は久々もあって思ったよりゲートを出られませんでした。それでも折り合いは良くなっていましたし、勝ち馬の決め手が違ったかなという感じでした」と振り返った。

東京スポーツ杯２歳Ｓの０秒２差３着に続く重賞惜敗。だが、上原佑調教師に悲観の色はなかった。「間隔が空いていたぶん、もう一段階上がる感じだったので２着でも最低限の走りはできたと思います」。優先出走権を獲得した皐月賞は今後の状態次第となりそうだが、「そんなに無理をした競馬はしていないし、次に向けて良かったのでは」と前を向いた。