何も、忠犬というのはハチ公に限った話ではない。誰だって、我が愛犬こそがいちばんの忠犬に決まっている。ただし、ハチ公のように駅前に銅像が建つほどとなると、やはりそうそういるものではない。ハチ公に並び立つ忠犬、いったいどこに……。

と、探していて見つけたのが、忠犬タローである。

タローがいるのはJR常磐線石岡駅前だ。なんでも、玉造(たまつくり)町に暮らす女の子の飼い犬だったという。が、あるとき幼稚園に通う列車に間違えて一緒に乗り込み、石岡駅ではぐれてしまったのだとか。



現在の石岡駅 撮影＝鼠入昌史

で、近くの小学校に飼われつつ、いつまでも飼い主を駅前で待ち続けた……。なんだか、ハチ公よりもほっこりして、ちょっと泣けるエピソード。

そういうわけで、石岡駅前にはタローの像が設置されているのだ。

地図から消えた“ナゾの鉄道”

ところが、である。タローが玉造から石岡駅までやってきたという、その列車。これが石岡駅のどこにも見当たらないのだ。

石岡は、古代常陸国国府も置かれた常陸の中心地。常陸國總社宮の例大祭は、関東三大祭りのひとつに数えられるビッグイベントだ。が、肝心要の石岡駅、そこに“玉造からの列車”はやってこない。

だいたい、玉造というのはどこなのか。大阪環状線の玉造駅なら知っているけれど、茨城県にも同じ名の町があるのか。はてさて……。

と、調べてみたところ、2007年まで石岡駅には鹿島鉄道というローカル私鉄が乗り入れていたようだ。

鹿島鉄道が結んでいたのは、石岡〜鉾田(ほこた)間。鉾田は鹿嶋市や行方市を含む鹿行地域の中心都市だ。そして、このふたつの町の真ん中に玉造という町もあった。

いったいどんなローカル線だったのか。さっそく玉造を目指して跡をたどってみることにしよう。

バス専用道に変わった廃線跡

鹿島鉄道は、石岡駅の常磐線ホームの東側に乗り場を持っていたようだ。が、その痕跡はいまや消え失せている。

代わってそこには広々としたバスターミナルと、スケボーパーク。平日の昼間からスケボーに興じる人はいなかったが、バス乗り場には数人が並んでいた。

そして、彼らを乗せたバスは、出発すると一般道ではなくバスターミナルの片隅から南に延びるバス専用道に入ってゆく。近づいてみれば、「鹿島鉄道跡」とある。どうやら、鹿島鉄道の廃線跡は、バスの専用道に生まれ変わっているようだ。

もしこれがサイクリングロードなら、廃線跡をそのまま歩いて先に向かうことができる。けれど、バス専用道はそこに入り込んで歩くことはもちろんNGだ。

だから、石岡駅から先を辿るには、少し離れた国道6号から国道355号を迂回して歩くことになる。

渋滞スポットを歩いて進む

さすがに日本有数のクルマ社会・茨城県。どちらの国道もなかなか交通量が多く、両者が交わる交差点などはちょっとした渋滞スポットになっていた。

昼間だから比較的流れはスムーズだが、これが朝夕の通勤時間帯ともなれば、なかなか大変なことになりそうだ。

実際、鹿島鉄道廃止後の代替バスは、はじめ国道を走っていた。が、渋滞に巻き込まれて定時運行ができず、それで廃線跡を転用した専用道に切り替えたという経緯がある。専用道ならば、実質的に鉄道とほとんど変わらない定時運行が可能なのだ。

そんなわけで、鉄道（バス専用道）ならば1.5kmの距離を、いささか遠回りして約30分。

バス停の脇に残されたのは…

石岡駅の隣駅、石岡南台駅の跡にやってきた。

跡といっても、駅と同じ場所にそのままバス専用道のバス乗り場があるから、鉄道現役時代とほとんど変わらない。

駅周辺は、1980年代に開発されたニュータウンだ。石岡南台駅も1989年に開業。廃止直前、最末期の鹿島鉄道の経営を支えた住宅地の中の駅、というわけだ。

バス停の脇には封鎖された螺旋階段がある。これは、鉄道現役時代に向かい側のホームとの間を繋ぐ跨線橋だったのだとか。

一部でホームも残っていて、レールなどはなくても鉄道現役時代の面影が感じられる。

そして、ここからも東に向かって廃線跡のバス専用道は続く。ちょうどバスがやってきたから、それに乗り込んで先に進もう。

専用道のさらに先へ

ニュータウンから運動公園、工業団地の中を抜け、いくらか車窓がのどかになったところで四箇村駅へ。ここが、バス専用道の終点だ。

専用道の入口には、誤って立ち入らないように踏切のような遮断機が設けられている。その遮断機を潜って代替バスは並行する国道へ。

一方、ここから先の廃線跡は一転すっかり草むしている。その中に分け入って進む……のはさすがにこれもムリ。なので、国道を歩きながら近づける場所を探すことにした。

田園地帯に埋もれたレール

国道355号から途中で南に曲がり、農道に入ってゆくと廃線跡に並行する区間があった。

レンコン畑などが広がる田園地帯。その真ん中を、こんもりと土が盛られた廃線跡が伸びている。草が生えてはいるけれど、よく見れば石のようなものが敷き詰められているのが見える。

これ、きっとレールの下にあったバラストというものだろう。踏切道の跡には、アスファルトに埋め込まれたレールも残っていた。

廃線沿いの農道に、「この先の踏切は道幅が狭いので迂回しましょう」といった内容の標識が立っていた。「玉里村」という文字もある。

玉里村は2006年に小川町や美野里町と合併して小美玉市になった。だからこの看板は、2006年以前に設置されたものなのだろう。その割にはキレイなのは、近くの人が掃除でもしているからなのかどうなのか。

農道の中の廃線跡を辿ってしばらくすると、急に町が開ける。その少し先にあるのが、常陸小川駅の跡だ。

バス停の名としては小川駅。駅舎もホームも何も残っていないが、バスやタクシー乗り場になっている広場はいかにも駅前ロータリー。

その一角には大きな倉庫を持った通運会社があった。鹿島鉄道現役時代、沿線の農産物などを運んだのだろうか。

常陸小川駅の跡から国道に向かってまっすぐ伸びる駅前通り沿いには、もう営業はしていない古い駅前旅館もあった。

この一帯は旧小川町の中心部。そしてここからは、霞ヶ浦に沿って南に進む。国道355号とつかず離れず、いまもホームが残っている小川高校下駅跡などを見ながら、廃線跡の奥には茫洋たる霞ヶ浦が広がる。

湖畔にあった終着駅

1926〜1928年まで終着駅だったこともある浜駅は、霞ヶ浦湖畔の駅のひとつだ。駅の跡と思しき場所には記念碑も設置されていた。

が、駅の敷地や廃線跡にはソーラーパネルが敷き詰められて、それ以上に痕跡はたどれない。浜駅では開業当時、ほんの4年ばかり霞ヶ浦の舟運と連絡していたこともあったという。

そして、浜駅のひとつ先が玉造町駅だ。

駅跡付近に“まさかの光景”が

浜〜玉造町間で、鹿島鉄道は小さな丘を越えている。草むして埋没しかかってはいるものの、その痕跡は丘をくねくねと上り下りする道沿いからもよくわかる。

丘を越えて平地に出れば、すぐに細い川を渡河。鹿島鉄道の橋もしっかりそのまま残っていた。

ところが、玉造町駅の跡にやってくると、そこはすっかり形を変えていた。駅跡の東側はバス乗り場を兼ねた広場に、西側は住宅地に。

広場のトイレの向かい側、線路敷き跡との間を隔てる柵に、「鹿島鉄道」とうっすら読める看板が取り付けられている。

ほんの20年前にはここに駅があった、などとはなかなか信じがたいほどに姿が変わっている。

玉造の町は、この駅跡から南に向かう駅前通りのその先に。古い商店街が残る県道116号沿いだ。

もともとは古くからの農業地帯だったが、鹿島鉄道が開通したことで行方郡（現在の行方市）の玄関口となり、市街地も形成されたのだという。

いわば、この町は鉄道ありき、の町というわけだ。鉄道が消えて20年。商店街にも閉じた店が目立つ。これから先はどうなってしまうのだろうか。

鹿島鉄道の“栄光”はいつ？

鹿島鉄道が開業したのは、1924〜1929年にかけて。大正の終わり頃から昭和初期に、鹿島参宮鉄道の名で石岡〜鉾田間を開通させた。

参宮鉄道という名からわかるように、最終目的地は鹿島神宮だった。それは実現しなかったが、沿線の農産物輸送などを担って活躍。1937年には百里に海軍の飛行場が開設されると、軍事輸送にも身をやつした。

戦後、百里の飛行場は航空自衛隊の百里基地となる。そのおかげもあってか、1967年には年間300万人以上を運び、11万トンの貨物も扱っていた。百里基地に向けた航空自衛隊のジェット燃料輸送も担い、玉造町駅のひとつ先、榎本駅からはパイプラインが延びていたという。

タローが列車に乗り込んで石岡まで行ってしまったのも、この時代。乗り合わせた人たちや車掌さん、駅員さんはどんな思いでタローを見つめていたのだろうか。

マイカーとトラックに置き換えられ…

しかし、1970年代から輸送量は激減してゆく。旅客輸送はマイカーに、貨物輸送はトラックに置き換えられた時代の必然である。

この間、鹿島参宮鉄道から関東鉄道鉾田線となり、また独立して鹿島鉄道へ、と経営体制もたびたび移り変わっている。

2001年にはジェット燃料輸送が廃止され、関東鉄道の支援でその後も存続はしたものの、それが2006年度で打ち切られると万事休す。2007年4月1日に鹿島鉄道は廃止された。

それからたったの20年ちょっとで、廃線跡の一部はバス専用道に生まれ変わり、玉造町は「鉄道のない町」になった。タローのような忠犬が現れることも、もうなくなったのである。

代替バスにも“消滅”の危機

ちなみに、鹿島鉄道廃止から3年後の2010年には百里基地が官民共用になり、茨城空港が開港している。廃線跡のバス専用道には、石岡駅から茨城空港に向かうバスも走る。

というよりも、代替バスが小川駅からルートを変えて、茨城空港に向かっている。いまではこちらのほうが運転本数が多いくらいだ。

さらに、今年の4月には玉造から鉾田に向かう区間のバスが廃止になるという。もともとすでに1日数本にまで減っていたから仕方がないとはいえ……これでは鉾田の人たちはとても困ってしまうのではなかろうか。

鉾田駅の跡地は、関東バスのロータリーになっている。かつてはそこにあった駅舎も姿を消し、朽ちたホームがそのままにされているだけだ。鉄道公園として整備する計画もあったが、車両を近くの温泉施設に移して保存するにとどまった。

この鉾田駅跡の東側に広がっているのが、鉾田の中心市街地だ。その中を15分ほど歩いて抜ければ、鹿島臨海鉄道の新鉾田駅が見えてくる。

1985年に開業した、比較的新しい駅だ。これに乗れば、鉾田の人は40分ちょっとで県都・水戸へ。だから、玉造や石岡に通じる路線バスの必要性は、さほどなくなっているということなのだろう。

運転本数の少ないバスに乗ったこともあって、新鉾田駅に着いたときにはすでに夕暮れ。学生や外国人などでそこそこに混んでいる鹿島臨海鉄道に乗って、水戸へ向かった。気がかりは、この新しい鉄道も通らず、バスも削減される玉造町。タローの故郷は、これからどうなってしまうのだろうか……。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）