日本エアコミューター（JAC）は、複数の機材で計画外の整備作業が必要となったことから、3月9日から15日にかけて欠航便が発生すると発表した。

欠航となるのは、鹿児島〜奄美・沖永良部・屋久島・喜界島・種子島・福岡線と福岡〜屋久島線の計39便。

予約客には、払い戻しや変更などを案内している。

■欠航便

JL3725 鹿児島（08：45）〜奄美（09：50）／3月9日・3月12日〜15日

JL3737 鹿児島（17：10）〜奄美（18：15）／3月9日・3月12日〜15日

JL3724 奄美（10：45）〜鹿児島（11：50）／3月9日・3月12日〜15日

JL3738 奄美（19：00）〜鹿児島（20：05）／3月9日・3月12日〜15日

JL3803 鹿児島（12：35）〜沖永良部（14：00）／3月9日・3月12日〜15日

JL3804 沖永良部（14：35）〜鹿児島（16：00）／3月9日・3月12日〜15日

JL3653 福岡（14：20）〜鹿児島（15：10）／3月11日

JL3676 屋久島（12：25）〜福岡（13：35）／3月11日

JL3785 鹿児島（13：30）〜喜界島（14：40）／3月11日

JL3786 喜界島（15：10）〜鹿児島（16：20）／3月11日

JL3741 鹿児島（08：50）〜屋久島（09：30）／3月11日

JL3745 鹿児島（11：15）〜屋久島（11：55）／3月11日

JL3740 屋久島（10：00）〜鹿児島（10：40）／3月11日

JL3777 鹿児島（16：50）〜種子島（17：25）／3月11日

JL3772 種子島（18：00）〜鹿児島（18：35）／3月11日