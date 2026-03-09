大成功も大金もないと、人生は負け――そんな焦りに追われていませんか。他人のランキングから降りて、自分の“十分”を見つけるためにはどうすればいいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

自分の人生を取り戻す

たとえ大きく成功できなくても、大金持ちにならなくても、

他人の目をうかがうことなく、自分が満足できる人生ならば、それで十分だ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

成功や富は魅力的だが、幸福の絶対条件ではない。

他人の基準に合わせて走り続けると、達成しても「まだ足りない」が残りやすい。

むしろ大切なのは、満足の基準を自分の内側に置くことだ。

「自分は何を大事にしたいのか」。

「どんな一日なら納得できるのか」。

これを言葉にできれば、外の評価は参考程度になる。

たとえば、健康を守れているか。

大切な人に丁寧に接しているか。

好きなことに少しでも時間を使えているか。

こうした基準は、他人のランキングでは揺れにくい。

ショーペンハウアーが勧めるのは、快楽を増やすより苦痛を減らす発想だ。

無理な約束、惰性の付き合い、過剰な比較を少し減らす。

外からの刺激を減らし、静かな時間を確保する。

そのほうが心は安定し、満足は長持ちする。

大きな成功がなくても、今日が穏やかで、明日も続けられる。

それが「十分」という感覚の正体だ。

他人の目をうかがわずに生きるとは、わがままではない。

自分の人生の責任を、自分に戻すことなのだ。