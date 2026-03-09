「下落相場でも焦らない」定期預金に300万円置く37歳男性の資産配分
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、茨城県在住37歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人のみ
居住地：茨城県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
雇用形態：正社員
年収：700万円
現預金：1500万円
リスク資産：500万円
現在利用している定期預金は「三菱UFJ銀行のスーパー定期（3年もの）（2026年2月5日時点で金利年0.6％）で300万円ほど」預けていると言います。
「車の買い替え資金として。すぐ使う予定はないので定期預金にしました。金利は高くありませんが、簡単に引き出せない点は安心感があります」と話します。
しかしながら、現在保有している現預金は1500万円。資産配分は「現金7割、リスク資産3割くらい」と、現金比率が高めとなっています。
その理由については、「収入の先行きが不透明なので現金を多めにしています」と投稿者。
預貯金があることで、「投資で下落相場でも焦らず、無理に売買しなくて済みました」とあります。
また、「医療費や家電の故障で、急にまとまった出費が必要になったとき」も現金が多めで助かったとも話します。
今後もしばらくはこのまま「現金を増やしたい。近いうちにまとまった支出がありそうだから」とコメントを残されていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません(文:あるじゃん 編集部)
現預金は「生活費用は普通預金に、当面使わないお金は定期預金に分けて」管理しているという投稿者。
「車の買い替え資金として。すぐ使う予定はないので定期預金にしました。金利は高くありませんが、簡単に引き出せない点は安心感があります」と話します。
手元に「現金・預貯金」はいくらあると安心か、との問いには「生活防衛資金を考えると、現金は300万〜500万円ほどあると安心」と回答。
しかしながら、現在保有している現預金は1500万円。資産配分は「現金7割、リスク資産3割くらい」と、現金比率が高めとなっています。
その理由については、「収入の先行きが不透明なので現金を多めにしています」と投稿者。
預貯金があることで、「投資で下落相場でも焦らず、無理に売買しなくて済みました」とあります。
また、「医療費や家電の故障で、急にまとまった出費が必要になったとき」も現金が多めで助かったとも話します。
今後もしばらくはこのまま「現金を増やしたい。近いうちにまとまった支出がありそうだから」とコメントを残されていました。
