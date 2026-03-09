【水沢・スプリングカップ】ディオニスが7馬身差圧勝…「北海道勢との戦い楽しみ」
3月8日、水沢競馬場で行われた11R・スプリングカップ（M2・3歳・ダ1400m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、ディオニス（牡3・岩手・佐々木由則）が快勝した。7馬身差の2着にロジータサンライズ（牡3・岩手・齋藤雄一）、3着にブライオン（牡3・岩手・橘友和）が入った。勝ちタイムは1:29.3（稍重）。
2番人気で高松亮騎乗、イタズラベガ（牝3・岩手・菅原勲）は、6着敗退。
1着 ディオニス
山本聡哉騎手
「スタートが早かったら逃げの手も考えていましたが、出方次第。外の馬（イタズラベガ）が先手を主張したので、掛かることを考慮して２列目を選びました。今回は水沢コース２度目で動き方を学習したのか、すばらしい走りでした。それにオフシーズンにテンコートレセン（テンコー・トレーニングセンター（福島県））で鍛えられた効果もあったと思いますが、昨年よりもさらに力をつけていましたから。次走はネクストスター北日本ですから、北海道勢との戦いが楽しみです」
佐々木由則調教師
「正直なところ、もっと突き放すと思っていましたが、先頭に立って遊んでいたそうです。冬期間はテンコートレセンへ出ました。週に２回ペースで坂路で鍛えられましたし、馬の形も良くなって帰ってきて成長を感じました。おそらくマイル以上も問題ないと思いますが、トライアルを勝ったので次走はネクストスター北日本。遠征馬を迎え撃ちたいと思っています」
ディオニス 6戦4勝
（牡3・岩手・佐々木由則）
父：リオンディーズ
母：フローラルパーク
母父：ヘニーヒューズ
馬主：小泉修
生産者：ムラカミファーム
【全着順】
1着 ディオニス
2着 ロジータサンライズ
3着 ブライオン
4着 ササキントサブロウ
5着 マイダスタッチ
6着 イタズラベガ
7着 キララカ
8着 トゥーナスタディ
9着 フォーエバートライ
10着 ラブコラージェン