3月8日、水沢競馬場で行われた11R・スプリングカップ（M2・3歳・ダ1400m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、ディオニス（牡3・岩手・佐々木由則）が快勝した。7馬身差の2着にロジータサンライズ（牡3・岩手・齋藤雄一）、3着にブライオン（牡3・岩手・橘友和）が入った。勝ちタイムは1:29.3（稍重）。

2番人気で高松亮騎乗、イタズラベガ（牝3・岩手・菅原勲）は、6着敗退。

1着 ディオニス

山本聡哉騎手

「スタートが早かったら逃げの手も考えていましたが、出方次第。外の馬（イタズラベガ）が先手を主張したので、掛かることを考慮して２列目を選びました。今回は水沢コース２度目で動き方を学習したのか、すばらしい走りでした。それにオフシーズンにテンコートレセン（テンコー・トレーニングセンター（福島県））で鍛えられた効果もあったと思いますが、昨年よりもさらに力をつけていましたから。次走はネクストスター北日本ですから、北海道勢との戦いが楽しみです」

スプリングカップ 口取り (C)岩手県競馬組合

佐々木由則調教師「次走はネクストスター北日本」

佐々木由則調教師

「正直なところ、もっと突き放すと思っていましたが、先頭に立って遊んでいたそうです。冬期間はテンコートレセンへ出ました。週に２回ペースで坂路で鍛えられましたし、馬の形も良くなって帰ってきて成長を感じました。おそらくマイル以上も問題ないと思いますが、トライアルを勝ったので次走はネクストスター北日本。遠征馬を迎え撃ちたいと思っています」

ディオニス 6戦4勝

（牡3・岩手・佐々木由則）

父：リオンディーズ

母：フローラルパーク

母父：ヘニーヒューズ

馬主：小泉修

生産者：ムラカミファーム

【全着順】

1着 ディオニス

2着 ロジータサンライズ

3着 ブライオン

4着 ササキントサブロウ

5着 マイダスタッチ

6着 イタズラベガ

7着 キララカ

8着 トゥーナスタディ

9着 フォーエバートライ

10着 ラブコラージェン