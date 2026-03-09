豪州は「天覧試合」で日本と接戦を展開した

■日本 4ー3 豪州（8日・東京ドーム）

敗戦の中でファンの心をうった。オーストラリア代表は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で野球日本代表「侍ジャパン」と対戦し、3-4で惜敗した。試合後の敬意あふれる行動に日本のファンも「すごいし尊敬する」などと感動していた。

試合終了後には逆転負けの悔しさを表には出すことはなく、清々しい表情でグラウンドに整列。脱帽して貴賓席で試合を観戦された天皇陛下に一礼していた。

この日の試合は6回に1点を先制も、7、8回に2点ずつを失い1-4とされた。それでも9回に大勢にソロ本塁打2本を浴びせ、最後まで戦う姿勢を貫いた。侍ジャパンと互角に渡り合い、試合後には立派な態度をみせたことで、日本のファンに感動を与えていた。

ネット上には「こんな敬意を示してくれるなんて」「すごいですね」「敬意を込めた姿勢に感謝」「思わず胸が熱くなる」「見ていて気持ちいい」「印象が良かった」「いい文化だな」といったコメントが並んでいた。

ここまで2勝1敗のオーストラリアは、9日に1次ラウンドの2位通過をかけて韓国と激突する。（Full-Count編集部）