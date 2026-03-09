女優の広田レオナが６３歳の誕生日を迎えたことを報告し、同時にがんが寛解したことも伝えた。

７日に誕生日を迎えた広田は、９日までに自身のインスタグラムを更新。「遂に６３歳になりましたん 今日は野球！日本対韓国が見たいのでディナーじゃなくてランチにしましたん なんと３９年ぶりに西麻布のアントニオに行ってきました 同じ味 ひろむくんからの誕プレは手紙…ほぼ反省文でした笑笑」と記し、１８年に再婚した２２歳年下の元俳優・ヒロムさんとイタリア料理店に出かけた写真をアップ。

「そして！なんと！肺せん癌は寛解しました 手術しなければ今頃は亡くなっていたんだろう 見つけるきっかけをくれた監督に感謝 見つけてくれて手術してくれたＯドクターに感謝 再発しないようにストレスと食事に気をつけて明るく自分を大事にする」と報告。

「頑張るけど無理しない あと、どのくらいの日々があるのかわからないけど…いろんなケリをつけつつ、恩返しもしつつ ゆったりまったり笑いながらフェードアウトしたい あ！ちゃんとやる事やるから心配しないでね」とつづった。

この投稿には「誕生日と、寛解、おめでとうございます」「素晴らしい！よかったー！おめでとう」「良かった良かった」「Ｗでおめでとうございます」「私もあと１年で寛解です お互い手術して良かったですね」などのコメントが寄せられた。

広田は俳優・吹越満と離婚後、２０１８年に２２歳年下で元俳優のヒロムさんと再婚。２１年にがんの手術を受けたことを報告した。吹越との子どもである長女・咲耶（さくや）は女優デビューしている。