「旅がしたかった。途中下車から始める」…統合失調症と闘う元新聞記者を救った「自由律俳句」の不思議な世界

入院によって小康を得た天地氏。彼を回復させたのは、たまたま知った自由律俳句だった。やがて種田山頭火に私淑するようになり、詩作にのめりこみ、師匠との出逢いを通じて予定されていた入院期間を4分の1にまで短縮することができた。その立ち直りの経過を、著書『わたしは山頭火！？』からたどってみたい。

天地氏の著書『わたしは山頭火！？ 元新聞記者による統合失調症・闘病記』はAmazonで好評発売中

または版元「くるとん出版」まで。

自由律俳句の創作

私は服薬・睡眠、そして「自由律俳句と向き合うこと」で心の安寧を得て、入院8カ月の予定だったものを2ヵ月で退院した。それからというもの、山頭火に少しでも近づこうと自由律俳句に熱中した。

二人の師匠との出会いも大きかった。ともに山口県にお住まいのO先生とT先生である。

先生によれば、「自由律俳句（自由律句）」とは、「『575』や季語にとらわれない自由なリズムの短詩系文学」「生活のなかから湧き上がるつぶやき」「一日一感動」のことだそうだ。

古くは、百年前から「自由律俳句」と呼ばれ、種田山頭火や尾崎放哉（咳をしてもひとり、などで有名）などに代表される。（詳しくは自由律俳句協会のホームページ参照→ https://www.xn--g4tu59bf5i.com/）

O先生は「575」のいわゆる定形俳句で、山口県はもとより全国で有名な方である。山頭火の命日行事（句碑に酒をかけるユニークなもの）に行くため、山口市小郡の山頭火が数年過ごした「其中庵」（ごちゅうあん）へ初めて行った際にご縁をいただいた。

私は、入院中に作った作品をいろんな人に見てもらうなかで、O先生が「これは自由律」「これは違う」とおっしゃったのが訳が分からず、「自由に書いて自由律ではないのか？」と思い、即座に弟子入りした。

記憶では3年以上はお世話になって、ふた月に一度、二十句ほどを郵送で添削していただいた。しかし、ものすごく思考が固まっているような、かといって思考がまとまらないような病気を持つ者には、先生の天才的な添削は当初、まったく理解できないことが多かった。

本当は三歳児レベルで「自由律ってなんですか？ おしえてください」と聞きたかったが、こちらも最初に数句褒められたことで、なんとなく知った気になって聞けずじまいで、まんじりとした日々を送る。

ついに句集を出版する

この間、「詩とは何か」を知りたくて、私は中原中也や他の詩人の句集や、挙句に「詩って何？」というそのものずばりのような本を買ったが、それでも分からなかった。

その後にO先生からご紹介されたのが、T先生であった。自由律俳句の「俳」が余計で、もっと気楽にという持論から自ら「自由律句」とうたうのだ。

T先生が主宰される隔週の講座に半年通わせてもらった。大変勉強になった。言葉を短い言葉で的確に伝える作業は、新聞社で見出しを作っていたときを思い出したものだ。

先生は駄作を、見栄えのする句に変えるのが大変お上手だった。約3年にわたって指導していただき、

「どんぐり焼酎 はまってさあ大変」

「涼風運ぶ君のしぐさ」

「旅がしたかった 途中下車から始める」

などの作品でお世話になった。

お二人のおかげで、2019年には俳友2人と句集『ベクトルのはじまり 自由律三人句集』まで出版することができた。序文はT先生に書いていただいた。

こうして自由律俳句は、ともかくも私の回復を後押ししてくれたのだったが、誰もが詩歌に興味を持つわけではない。記事の後半では、長い闘病生活のなかで見つけた、私なりのささやかな知恵をいくつか紹介しておく。お役に立てば幸いである。

