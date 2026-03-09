「オープン戦 広島１−８中日」（８日、マツダスタジアム）

広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が８日、本拠地初登板でのプロ初先発を、２回無安打１奪三振無失点で終えた。直球は最速１４９キロ。カットボールやフォークを織り交ぜ、中日打線を封じ込めた。本拠地デビューで存在感を示し、また一歩、開幕１軍へ前進した。５面にもカープ記事

ホッとした表情が印象的だった。本拠地初登板がプロ初先発。深呼吸してマウンドに上がった赤木は、２回無安打１奪三振無失点で終えた。「緊張があったけど、しっかりと楽しめた部分もあった」。胸をなで下ろし、白い歯がこぼれた。

初回、カリステを右邪飛に仕留め、緊張がほどける。岡林は左飛、上林は一ゴロと６球で三者凡退だ。二回は、１死から四球を与えたものの、石川昂を二ゴロ。最後は村松をフォークで空振り三振に斬った。「無駄球が少なかったというか、ボールになっても攻められた」。最速は１４９キロを計測した。

この試合前までの３登板は、いずれも中継ぎ起用。大瀬良が右ふくらはぎの筋損傷で開幕が絶望的になったことも受け、５日に先発を告げられた。大学時代に慣れ親しんだ役割だけに、登板前のルーティンに「困ることなくスムーズに入れた」。果敢に腕を振り、強い印象を残した。

新井監督は「次も見たいと思うような、落ち着いた良い投球だった」と評価した。次回登板で先発か中継ぎかは、今後に決まる予定だ。

早くも実現した同門対決でもあった。中日の先発は仏教大の先輩・大野。中日の練習時には、短く言葉を交わした。

「こんなに早く（対戦することに）なるとは思わなかった、みたいな感じで言われました」と赤木。今月上旬に卒業試験のため同大を訪れたとき、大野のユニホームの横に自身の背番号「３８」のユニホームが飾られた光景に、目尻が下がった。レジェンド左腕の存在は、自身にとって特別だ。

大野は４回５安打無失点と好投した。「偉大な先輩と投げ合える日が、こんなに早く来るとは思っていなかった。素直にうれしかった。打たれても点をやらない。とても見習うべきところがありました」。最後まで粘り強く腕を振る。その背中を、プロとしての道しるべとした。

前日７日の中日戦では、同じ新人のドラフト２位・斉藤汰（亜大）が、１回無安打無失点と結果を残した。２人の活躍がチームに刺激を与え、戦力を押し上げる。「真っすぐには正直、納得がいってない。内角に思い切っていけなかった。ここから上げていきたい」と手綱を締めた右腕。開幕１軍を目指して、課題と収穫を胸に、次なるマウンドへ向かう。

◆赤木晴哉（あかぎ・せいや）２００３年１０月５日生まれ、２２歳。大阪府出身。１９１センチ、８６キロ。右投げ右打ち。投手。天理、仏教大を経て２５年度ドラフト５位で広島入団。１５０キロ超の直球が魅力。高いリリースポイントから投げ下ろす長身右腕。天理時代は日本ハム・達と同級生でチームメート。