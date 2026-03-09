¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÏÂÁõ¤Ç»¶ºö¡¡»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡¡ÆüÅÄ¡¦Æ¦ÅÄÄ®¡¡º£½Õ¡¢¹â¹»ÁãÎ©¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¡¡¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤Ø»ÔÌ±¥°¥ë¡¼¥×´ë²è
¡¡¤³¤Î½Õ¡¢¹â¹»¤òÁãÎ©¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬7Æü¡¢Îò»ËÅª¤ÊÄ®ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤ëÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÆ¦ÅÄÄ®¤òÏÂÁõ¤Ç»¶ºö¤·¤¿¡£½¢¿¦¡¢¿Ê³Ø¤Ê¤É¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢»ÔÌ±¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¹â¹»À¸¤Õ¤ë¤µ¤È»×¤¤½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê·§Ã«µ×Èþ»ÒÂåÉ½¡Ë¤¬´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï·îÆâ¤Ë4Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢½éÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï6¿Í¤¬»²²Ã¡£ÃåÊªÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¤Ò¤¿Ì¤¡Ê¤Ò¤È¤ß¡Ë²ñ¡×¤¬ÃåÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¡¢ÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅ·ÎÎÆüÅÄ¤ª¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Æ¦ÅÄÄ®¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬·Ý½ÑÊ¸²½Ã»Âç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëËãÀ¸¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤é3¿Í¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ÆÆâ¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤Î¼ô³Ø¼Ô¹À¥Ã¸Áë¤ÎÀ¸²È¡¢¹À¥»ñÎÁ´Û¤òË¬Ìä¡£Äí¤ÎÏ»ÌÌÃÏÂ¢¤¬°ìÀ¸¤Ë1ÅÙ¤À¤±´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüÅÄ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤È»²²Ã¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡£Ê¡²¬»Ô¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê¤àÃæÀ¾ÑÛ¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö¤æ¤«¤¿¤ÏÃå¤ë¤±¤É¡¢ÃåÊª¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¼·¸Þ»°°ÊÍè¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ§¿Í¤é¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¡ÊµÆÃÏ½ÓºÈ¡Ë
