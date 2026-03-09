高齢化社会の進展や家族の在り方の多様化に伴い、死去後の財産相続を明確にしておくことがこれまで以上に重要になってきている。法務省は2020年7月、一定のルールで記された自筆の遺言書を出先機関の法務局で保管する制度を始めた。その利便性や有用性を、長崎地方法務局佐世保支局の遺言書保管官・久保るり子さんに聞いた。（重川英介）

−そもそもなぜ遺言が必要なのでしょう。

「遺言がなければ民法の規定に基づいて財産を相続する人や割合が決まります。それが亡くなった方の考え通りの相続になればいいのですが、必ずそうなるとは限りません」

「こうした『法定相続』で誤解が多いケースを一つ。子どもがいなければ配偶者がすべてを相続すると考えている方がいますが、そうではありません。亡くなった方の親または、きょうだいも対象となります」

−遺言を利用することで、誰に何を相続してもらうのか決めることができるわけですね。

「そうです。きちんと遺言が残されていればそれに従って相続が決まり、法定相続は適用されません」

−遺言書にはどのような種類がありますか。

「当事者からの依頼を受けて公証人が作成して公証役場で保管する『公正証書遺言』と、当事者が自筆で作成する『自筆証書遺言』の2種類があります。公正証書には財産額に応じた手数料が必要です。自宅で保管する自筆証書に手数料は不要ですが、民法が定める要式に反していれば無効となることがあります」

−20年に導入された制度について教えてください。

「『遺言書保管制度』は、遺言書としてはこれまでの自筆証書と同じです。ただ、法務局職員が関わるという点が異なります。具体的には職員が様式などを確認して法務局で保管するため、記載の不備で無効となることや、紛失、改ざんを防ぐことができます。申請手数料として3900円が必要です」

「また当事者が亡くなったことを法務局が確認すれば、事前に指定された方々に遺言書が保管されていることを通知する仕組みになっており、最寄りの法務局で受け取ることができます」

−パソコンやスマートフォンで作成した遺言を保管してもらう「デジタル遺言」の検討も進んでいますね。

「2月12日に法制審議会が法務相に対して導入するよう答申しており、今後、具体的な方法について協議が進んでいくことになります。利便性が向上しますが、まずは遺言の必要性を理解していただくことが大切だと考えています。不明な点はご相談ください」

同支局＝0956（24）4850。