佐賀県内で発生した事件を裁いた裁判員裁判の裁判員経験者と、裁判官、検察官、弁護士の法曹三者による意見交換会が、佐賀地裁で開かれた。経験者たちが裁判を終えての感想などについて話し合った。

地裁がおよそ2年に1度開催。今回は2月26日に実施され、過去2年間に裁判を経験した20〜60代の男女5人が参加した。

日程については公判が始まる数カ月前から告知されており、「職場への説明ができた」などと好意的な意見が占めた。裁判官と裁判員が有罪か無罪かなどを議論する評議も、「裁判官が一人一人の意見を聞いてくれ、言いやすかった」との意見が出た。

一方で、ある殺人未遂事件の公判で証拠として使用された被害者の傷口などの写真は裁判員の負担を考慮して白黒だったことから、担当した佐賀市の会社員原美佐子さん（58）は「精神的な負担はなかったが、分かりづらかった」と話した。

意見交換会では県内の高校生や大学生約10人も見学。強盗致傷事件で裁判員を務めた山北朋香さん（26）は「不安や戸惑いもあったが、司法や社会への理解を深める良い経験になった」と述べ、有田町の会社員永島一樹さんは「あなたでもできます」とエールを送った。

地裁では、制度が始まった2009年以降、85件の裁判員裁判が行われている。

（才木希）