国際情勢が緊迫化する中で核保有国が核弾頭を増強すれば、軍拡競争に拍車をかける恐れがある。核兵器使用の危機が高まりかねない。

フランスのマクロン大統領が、冷戦終結以降、大幅に削減していた核弾頭数を増やすと表明した。

フランスは核拡散防止条約（NPT）で認められた核保有5カ国の一つだ。米誌によると、1990年代初頭に約540発の核弾頭を保有し、近年は290発まで減らしていた。

マクロン氏は演説で「これから半世紀は核兵器の時代になる」「自由であるためには恐れられなければならない」と強い言葉を連ねた。

具体的な増加数には言及せず、今後も保有数を明らかにしない方針という。世界4位の核保有国が、不透明な核軍拡に走らないよう強く自制を求めたい。

歴史的な戦略転換の背景として、ウクライナ侵攻を続けるロシアの脅威と、欧州を軽視するトランプ米政権の施政が指摘できる。

第2次世界大戦後、欧州は米国主導の北大西洋条約機構（NATO）の「核の傘」に守られてきた。ここにきてトランプ大統領は西半球を重視し、欧州に安全保障面での自立を促している。米国の関与を縮小する構えだ。

危機感を強める欧州では、独自の核抑止戦略を求める声が高まっている。

マクロン氏はフランスの核の傘を欧州に広げる考えを示した。核保有国である英国をはじめ、ドイツやポーランドなど8カ国と核抑止に関する合同演習などを実施して連携を強化する。

フランスの新たな核戦略で懸念されるのは、世界で核依存が高まり、軍拡が過熱する事態である。

核大国の米国と事実上の核保有国であるイスラエルは2月、イランへの大規模攻撃を始めた。イランは核開発が疑われる中東の大国だ。

各地の戦闘で核兵器が脅しに使われ、使用の恐れが高まる今、国際的な核管理体制は危機に直面する。

ともに5千発を超す核弾頭を保有するとされる米国とロシアの唯一の核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）は2月に失効した。

4〜5月のNPT再検討会議は、最終文書の採択が一層困難になりそうだ。

一方で、中国は600発の核弾頭を2030年までに千発以上に増やすとみられる。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は2月の党大会で、核兵器の増産を誇示した。

このような緊張下でフランスに期待したかったのは、中国などを含めた新たな核軍縮の枠組み作りを主導する役割だった。マクロン氏の姿勢は残念でならない。

高市早苗首相は戦争被爆国として、マクロン氏に懸念を伝えるべきだ。非核三原則の見直しで、核依存を強める世界に同調してはならない。