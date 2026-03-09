2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。WEST-A、WEST-Bは6日（金）、7日（土）、8日（日）に各地で第5節の10試合が行われました。

WEST-Aは、徳島ヴォルティス（J2）がツエーゲン金沢（J3）に4得点奪っての完封勝利で首位浮上。前節まで首位の高知ユナイテッドSC（J3）は昨季J1のアルビレックス新潟（J2）に2点差を追いつかれるもPK戦で勝利。徳島には得失点差で首位を譲っています。

WEST-Bは、初のJ2に昇格したテゲバジャーロ宮崎（J2）が絶好調。ギラヴァンツ北九州（J3）を破り、開幕5連勝で勝ち点を15に伸ばし、2位大分トリニータ（J2）に勝ち点4差をつけています。サガン鳥栖（J2）は不調。レノファ山口FC（J3）に敗れ3連敗で9位に沈んでいます。

【第5節】

＜WEST-A＞

◆FC大阪 2−0 奈良（6日、東大阪市花園ラグビー場）

得点【FC大阪】島田拓海（後半10分）木匠貴大（後半30分）

◆高知 2−2(PK4-3) 新潟（7日、デンカビッグスワンスタジアム）

得点【高知】新谷聖基（前半4分）関野元弥（前半33分）【新潟】新井泰貴（後半19分）マテウス モラエス（後半43分）

◆富山 2−2(PK4-3) 愛媛（8日、富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【富山】谷本駿介（後半9分）キム テウォン（後半21分）【愛媛】日野翔太（前半19分）田口裕也（後半13分）

◆讃岐 1−0 今治（8日、四国化成MEGLIOスタジアム）

得点【讃岐】禹相皓（前半39分）

◆徳島 4−0 金沢（8日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）

得点【徳島】ルーカス バルセロス（前半42分）児玉駿斗（後半14分）柳澤亘（後半22分）杉本太郎（後半45+4分）

＜WEST-B＞

◆山口 2−0 鳥栖（7日、維新みらいふスタジアム）

得点【山口】三沢直人（後半5分）田邉光平（後半8分）

◆宮崎 3−2 北九州（7日、ミクニワールドスタジアム北九州）

得点【宮崎】土信田悠生（前半35分、前半45+2分）松本雄真（前半38分）【北九州】坪郷来紀（前半6分）井澤春輝（後半35分）

◆鳥取 0−0(PK7-6) 琉球（8日、Axisバードスタジアム）

◆大分 0−0(PK5-4) 鹿児島（8日、クラサスドーム大分）

◆滋賀 1−0 熊本（8日、平和堂HATOスタジアム）得点【滋賀】西山大雅（後半14分）