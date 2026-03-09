2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。7日（土）、8日（日）に第5節の8試合が行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズは、東京ヴェルディ相手にFW鈴木優磨選手がCKからのヘディングとPKで2得点で勝利。鹿島は開幕戦のPK負けから4連勝で首位キープ。今季全9得点中8得点がセットプレーから生まれています。浦和レッズとFC東京は、共に勝利を飾り勝ち点を10に伸ばし順位アップ。首位鹿島を勝ち点3で追いかけます。開幕4試合勝利のなかったジェフユナイテッド千葉は、柏レイソルとの千葉ダービーに勝利。J1の舞台では17年ぶりの勝利。EAST最下位を脱し、7位に順位を上げています。

WESTは、ガンバ大阪がV・ファーレン長崎に逆転勝利で3連勝。勝ち点を11に伸ばし首位に立ちました。2位には5得点を奪って大勝した名古屋グランパス。前節まで首位の京都サンガF.C.はファジアーノ岡山に敗れ、3位に転落。アビスパ福岡は開幕5試合で3得点12失点と攻守がかみ合わず、4連敗となっています。

ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアの3クラブは、ACLE（AFCチャンピオンズリーグエリート）ラウンド16に進出しているため今週は試合なし。広島−神戸は27日、町田−川崎Fは28日に後日開催。次節第6節は14日（土）、15日（日）に開催されます。

【第5節】

＜EAST＞

◆千葉 2−1 柏（7日、フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】津久井匠海（後半3分）石川大地（後半16分）【柏】久保藤次郎（後半43分）

◆FC東京 3−0 横浜FM（7日、MUFG国立）

得点【FC東京】長倉幹樹（前半1分）佐藤龍之介（前半16分）マルセロ ヒアン（後半1分）

◆浦和 2−0 水戸（7日、埼玉スタジアム2002）

得点【浦和】肥田野蓮治（前半41分）照内利和（後半45+3分）

◆鹿島 2−0 東京V（7日、メルカリスタジアム）

得点【鹿島】鈴木優磨（前半26分、前半45+5分）

◆町田−川崎F（28日、町田GIONスタジアム）

＜WEST＞

◆C大阪 0−0(PK4-2) 清水（7日、ヨドコウ桜スタジアム）

◆名古屋 5−1 福岡（7日、ベスト電器スタジアム）

得点【名古屋】山岸祐也（前半12分、後半19分）稲垣祥（前半25分）木村勇大（前半40分）森壮一朗（後半45+6分）【福岡】岡哲平（後半44分）

◆岡山 1−0 京都（8日、JFE晴れの国スタジアム）

得点【岡山】松本昌也（後半39分）

◆G大阪 3−2 長崎（8日、パナソニック スタジアム 吹田）

【G大阪】デニス ヒュメット（前半13分）中谷進之介（後半6分）半田陸（後半38分）【長崎】マテウス ジェズス（前半21分、前半27分）

◆神戸−広島（27日、ノエビアスタジアム神戸）