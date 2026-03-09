2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。EAST-A、EAST-Bは7日（土）、8日（日）に各地で第5節の10試合が行われました。

EAST-A首位ベガルタ仙台（J2）は昨季J1の湘南ベルマーレ（J2）にPK勝利で開幕5連勝。ブラウブリッツ秋田（J2）はモンテディオ山形（J2）を破り仙台に勝ち点1差の2位に浮上。SC相模原(J3)は2試合で9得点0失点と攻守がかみ合い3連勝、順位を4位に上げています。栃木シティ（J2）は、ザスパ群馬（J3）にPK戦で敗れ開幕5試合勝利なしとなりました。ヴァンラーレ八戸（J2）、栃木SC（J3）の2チームは1試合未消化となっています。

EAST-Bはヴァンフォーレ甲府（J2）がFC岐阜（J3）との上位対決に勝利し首位浮上。前節まで首位のRB大宮アルディージャ（J2）はいわきFC（J2）にPK戦で敗れ、今季初黒星。2位に順位を落としました。大不振となっているのが北海道コンサドーレ札幌（J2）。松本山雅FC（J3）に0−3で敗れ開幕5試合で勝利はPK戦の1試合のみ。EAST-Bの最下位に沈んでいます。

【第5節】

＜EAST-A＞

◆仙台 1−1(PK4-2) 湘南（7日、ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】小林心（前半23分）【湘南】アルトゥール シルバ（後半38分）

◆横浜FC 1−1(PK4-2) 八戸（8日、プライフーズスタジアム）

得点【横浜FC】アダイウトン（後半36分）【八戸】オウンゴール（前半4分）

◆秋田 1−0 山形（8日、NDソフトスタジアム山形）

得点【秋田】佐川洸介（後半13分）

◆群馬 1−1(PK5-3) 栃木C（8日、CITY FOOTBALL STATION）

得点【群馬】藤村怜（前半39分）【栃木C】吉田篤志（前半23分）

◆相模原 4−0 栃木SC （8日、相模原ギオンスタジアム）

得点【相模原】杉本蓮（前半37分）山内琳太郎（前半45+3分）島川俊郎（後半4分）中山陸 （後半14分）

＜EAST-B＞

◆いわき 1−1(PK5-4) 大宮（7日、ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【いわき】加藤大晟（後半38分）【大宮】泉柊椰（後半29分）

◆松本 3−0 札幌（7日、サンプロ アルウィン）

得点【松本】加藤拓己（前半37分）樋口大輝（後半12分）藤枝康佑（後半35分）

◆藤枝 1−1(PK6-5) 磐田（7日、藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】三木仁太（前半38分）【磐田】グスタボ シルバ（前半26分）

◆福島 4−2 長野（8日、とうほう・みんなのスタジアム）

得点【福島】岡田優希（前半10分）上畑佑平士（前半16分、後半7分）清水一雅（後半16分）【長野】オウンゴール（前半8分）野嶋圭人（前半37分）

◆甲府 1−0 岐阜（8日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場）得点【甲府】内藤大和（後半17分）