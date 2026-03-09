攻撃が続くイランからはこれまでに2回邦人の退避が行われました。7日に退避した邦人のひとりがNNNの取材に応じ、「攻撃は激しくなっている」と話しました。

7日にイランの首都テヘランから退避した邦人が、8日、NNNの取材に応じ、先月28日に始まった戦闘について振り返りました。

退避した日本人

「娘とめいっ子が部屋から出てきて衛星放送（テレビ）をつけ出してバタバタしているから何だろうと思ったら、ボンって。これはテレビじゃなくてうちの近くというミサイルの着弾する音を感じた。（ミサイルは）鈍い音だし本当に嫌な音ですよね。昼夜問わず今も続いているわけでやっぱり激しくなってきていると思います」

一方で、食料品などは手に入り買いだめなどの大きな混乱も無かったと話します。

退避した日本人

「ミサイルが飛んできてたとしても怖いから外出しないとかってそういうこともなく、変な話ちょっとミサイルが落ちてくることに慣れながら生活しているところもある」

退避する7日未明にはテヘランのメヘラバード空港が攻撃を受け、炎が燃え上がる様子を目の当たりにしたと話します。

退避した日本人

「朝焼けのオレンジ色の東の空に黒煙が東に流れていくのを見ながらどうなってしまうんだろう」

攻撃に賛成はできないもののイランの現体制を支持できない面もあると話します。

国外に出た今は張り詰めていた緊張がほどけ、「やっぱり安心している」と率直な思いを語りました。