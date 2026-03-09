クセ強な復讐系漫画が4月期ドラマ化 “最恐の家政婦”演じる包帯姿の女性ビジュアル解禁【ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-】
【モデルプレス＝2026/03/09】4月期新ドラマ 「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」が4月9日深夜より読売テレビ、中京テレビ、BS12 トゥエルビで順次放送決定。あわせて、顔面を包帯で埋め尽くした女性のビジュアルが解禁された。
【写真】4月期“復讐ドラマ”、女性が涙を流す原作書影
本作は、交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた主人公が、トラックに轢かせて自分を殺そうとした元夫とその妻の家に“家政婦”として潜入。善意の仮面を被り、完璧な仕事ぶりで懐深くへと入り込むその姿は、まさに“最恐の家政婦”。自らの人生を壊した登場人物一人ひとりに対し、予想を裏切る痛快な仕返しを繰り広げる、エッジの効いた“底なし系”復讐劇だ。
原作は、株式会社U-NEXTが手掛けるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（シナリオ原作：石上加奈子 作画：J-MANGA CREATE）。LINEマンガでも話題の“クセツヨ”復讐劇だ。また、解禁されたのは顔面を包帯で埋め尽くした女性のビジュアル。白く無機質な包帯の隙間から覗くのは、わずかな口元と、すべてを射抜くような鋭く冷たい片方の眼光のみ。 復讐のために自らの名前も素顔も、そして過去のすべてを封印した女の、底知れぬ執念を象徴する異様な1枚となっている。
初回放送は、4月9日深夜に読売テレビ（関西エリア）と中京テレビ（東海エリア）、さらに4月11日にBS12 トゥエルビ にて放送スタート。さらに、読売テレビ放送後にTVerでの見逃し配信に加え、動画配信サービス「U-NEXT」にて各話放送終了後から第1話から最新話まで見放題独占配信される。
主人公の望美は夫の良一との間に子供を授かり幸せの絶頂だったが、旅行中に事故に遭ってしまう。次に彼女が目覚めた時、お腹の子は死産しており、4年の時間が経過していることを知らされる。4年の間に良一は望美と離婚し、大企業の娘・御堂絵梨華と結婚していた。絶望しながらも現実を受け止めようとする望美だが、事故が良一と絵梨華が望美を殺すために仕組んだものだと知ってしまう。復讐に燃える望美は名前と顔を変えて良一と絵梨華の家の家政婦になり、自らの人生を壊した奴らに復讐していく。
このたびは「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」をドラマ化していただき誠にありがとうございます。ドラマという新たな形でお届けできることを、心より嬉しく思っております。制作にあたり、脚本にも関わらせていただき、原作のストーリーを踏まえつつも、ドラマならではの展開に挑戦する貴重な機会をいただきました。主人公の香子はすべての希望を無くし、復讐の鬼になりますが、その裏には繊細な気持ちの揺れがあります。その心の細かい機微をドラマでは原作以上に表現していただきました。また素晴らしいキャストの皆様に演じていただけることは、これ以上ない喜びで、未だに夢のように実感が伴わない気持ちでおります。作品を支えてくださった制作陣の皆様、キャストの皆様に心から感謝するとともに、視聴者の皆様にも漫画とドラマ、それぞれの魅力を見比べながら楽しんでいただけましたら幸いです。
