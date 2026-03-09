◇男子ハーフパイプ札幌大会（８日、札幌市ばんけいスキー場）

ハーフパイプ第６戦の決勝が降雪のため中止となり、６日に実施された予選の得点で順位が決まった。男子は、札幌市出身でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ＝が３位に入り、地元で表彰台に上がった。同五輪金メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝、女子は同銅メダルの小野光希（２２）＝バートン＝が今季Ｗ杯２勝目を挙げた。

１３８７人の観客が詰めかけた会場にため息が漏れた。天候の回復を待ったが、雪が降り止まず当初開始予定から約２時間後に中止が発表された。予選で８５・５０点をマークしていた山田は今季２度目の表彰台が確定し、「３位に終わったのは悔しいけれど、自分なりの滑りはできた」とうなずいた。

２０１６年に同会場で開催された前回の国内Ｗ杯は、観客に交じって一流選手の演技を見つめていた。それから１０年が経過し、世界を代表するスノーボーダーとして慣れ親しんだ舞台に凱旋（がいせん）した。決勝は中止になったものの、初めて経験する地元開催のＷ杯を終え、「いつも滑っているスキー場に（戸塚）優斗君とか（平野）流佳君とかもいて、いつものばんけいじゃない感じ。すごく特別な時間」と感慨深げに振り返った。

Ｗ杯最終戦は欠場するため、今季の残り試合は直近で勝利を挙げている「ザ・スノーリーグ」の１戦のみ。１９歳の道産子は「前回優勝できたので、次も狙っていきたい」と同リーグ２連勝で充実のシーズンを締めくくるつもりだ。（島山 知房）